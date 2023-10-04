iPhone 15 Serisi İçin iOS 17.0.3 Güncellemesi Yayınlandı

Akıllı telefon dünyasının zirvesinde yer alan Apple, geçtiğimiz haftalarda tanıttığı iPhone 15 serisiyle yine sektörün gündemine oturdu. Ön sipariş döneminde oldukça yoğun ilgi gören seri, kullanıcılara ulaşmasıyla bazı sorunlar yaşadı.

iOS 17.0.3, iPhone 15 sorunlarına çare olacak

iPhone 15 modeli birçok açıdan selefine göre yüksek donanıma sahip. Ancak kullanıcılar tarafından bazı sorunlar yaşandığı belirtiliyor. Bunlardan en önemlisi de ısınma sorunu oldu. Birçok iPhone 15 kullanıcısı, cihazlarının aşırı ısındığını söylüyor.

Şikayetler artınca Apple harekete geçti. Henüz sorunun yazılımsal mı donanımsal mı olduğu bilinmiyor. Ancak teknoloji devi, yeni bir güncelleme yayınlayarak sorunu gidermek istiyor. MacRumors'a göre Apple şu anda test aşamasında. Buna göre yeni gelecek iOS 17.0.3, iPhone 15 serisindeki ısınma sorununu giderecek.

Gerçekten gerekli mi: iPhone 15 Action Button'u kullanıcıları hackledi!

Sosyal medyada birçok kişi, iPhone 15 Pro'ların aşırı ısınması nedeniyle vücutlarında yanıklara neden olduğunu iddia eden paylaşımlarda bulundu.. Konuyla ilgili paylaşılan görsellere baktığımızda ise kullanıcılarda bazı yanıkların meydana geldiğini görüyoruz. Elbette görüntülerin doğruluğundan emin değiliz.

Öte yandan Apple geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sorunun genel anlamda arka planda çalışan üçüncü taraf uygulamalarından kaynaklandığını söyledi. Yapılan analizlere göre özellikle Instagram'ın da bu ısınma sorununda büyük payı var. Yine Uber uygulaması ve Asphalt 9 oyunu da bu ısınma sorununun sorumluları arasında.

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