iPhone 15 Serisi Çin'de Rekor Kırdı

iPhone 15 serisi Türkiye dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanında 22 Eylül itibarıyla satın alınabilir hale geldi. Çin'den gelen son bilgiler, Apple'ın iPhone 15 satışlarında rekor kırdığını gösteriyor.

iPhone 15 serisi Türkiye dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanında 22 Eylül itibarıyla satın alınabilir hale geldi. Bu durum ise her yıl olduğu gibi Apple Store'ların önünde uzun kuyruklara yol açtı. Çin'den gelen son bilgiler, Apple'ın iPhone 15 satışlarında rekor kırdığını gösteriyor.

iPhone 15 serisi Çin'de iki saatte yok sattı

Çin'in en büyük e-ticaret şirketlerinden biri olan JD.com'un verilerine göre, iPhone 15 serisi, geçen yılın iPhone ailesini geride bırakarak satış rekoru kırdı. 4 binden fazla Apple satıcısına sahip olan e-ticaret uygulaması, ilk iki saatte stokların boşaldığını gördü.

Çin'den gelen veriler, iPhone 14'ün lansman gününe kıyasla ilk iki saat içindeki satışların yüzde 250 civarında arttığını gösterdi. Bu da titanyum kaplama, Eylem düğmesi ve daha iyi kameralara sahip olan iPhone 15 modellerinin sevildiğine işaret ediyor.

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Rapor ayrıca Çin'in küçük şehirlerinden gelen siparişlerin yüzde 600 oranında arttığını ortaya koydu. Bu da iPhone'un metropollerin ötesine yayıldığını ve Çin genelindeki tüketiciler arasında popülerlik kazandığını gösteriyor.

Apple, Çin pazarında sevilen bir marka olmasına rağmen, son yıllarda ABD ile yaşanan gerilimler kullanıcıları tedirgin etmişti. Ayrıca Huawei'nin Mate 60 serisi gibi üst düzey cihazlar sunması, iPhone 15'e yönelik beklentilerin azalmasına yol açabilirdi.

Çin'de ilk iki saat içerisinde satış rekoru kırılması, diğer ülkelerden de benzer haberler gelebileceğinin göstergesi. Ülkemizde de iPhone 15 serisi için yoğun bir talep oluştuğunu belirtelim.

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