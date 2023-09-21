iPhone 15 Serisi Android Cihazlarda Olmayan 5 Özelliği

Heyecanla beklenen iPhone 15 serisi geçtiğimiz haftalarda tanıtıldı ve beraberinde bir dizi yeni özellik de getirdi. Bunlardan bazıları Android kullanıcılarına tanıdık gelecektir çünkü aralarında 13 yıl önce Android cihazlarda olan özellikler var. Hatta hatırlarsınız bu başka bir haberimizin konusuydu. Bugünse yiğidi öldür hakkını yeme diyerekten Android cihazlarda olmayan 5 iPhone özelliğini listeledik. İşte detaylar…

Android cihazlarda olmayan 3 iPhone özelliği!

İlk özelliğimiz ile başlayalım. Apple'ın duyurduğu en ilgi çekici kamera özelliklerinden birisi 48 MP kamera aracılığıyla 24 MP çekim yapabilme yeteneği. Hayır, şirket ikisi bir arada piksel gruplamayı kullanmıyor, bunun yerine 48MP'lik bir fotoğraftan ve daha düşük çözünürlüklü bir çekimden (muhtemelen 12MP) gelen verileri birleştiriyor. Bu özelliği Android cihazlarda da görmek isteriz çünkü 24MP veya benzeri bir çözünürlük 48 MP kadar yer kaplamayarak işlevsellik kazandırıyor.

İkinci özelliğimiz uydu üzerinden yardım. Apple, uydu SOS işlevselliği sunan ilk telefon markaları dalgasının bir parçasıydı ve şimdi iPhone 15 serisiyle uydu bağlantısı ile ilgili oldukça harika bir özellik sunuyor. Bu özellik, önceden tanımlanmış bir sorunu seçtiğinizde (örneğin araba çalışmıyor, lastik patladı, yakıt/şarj yok vb.) uydu SOS'una benzer şekilde çalışır ve en yakın yol yardım/kurtarma ekiplerine mesaj gönderir.

Ah be Apple: Android'de 13 yıl önce olan özellik iPhone'lara yeni geldi!

Üçüncü olarak gerçekten çok faydalı bir özellikten bahsedeceğiz. "Arkadaşlar için Hassas Bulma". Bu özellik İstanbul gibi aşırı kalabalık şehirlerde oldukça işe yarayacak çünkü bulmak istediğiniz kişi/nesne vb. şeye karşı tam odaklanma sağlıyor ve nokta atışı olarak o kişi veya nesneyi bulmanızı sağlıyor.

Peki sizin bu listeye eklemek istediğiniz özellikler neler? Sizce bir Android cihazda bulunması gereken iPhone özellikleri hangileri? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde belirtmeyi unutamayın! Daha fazlası için ShiftDelete.Net'i takipte kalın!