Apple'ın gerçekleştirdiği Wonderlust etkinliğinde iPhone 15 Pro ve Pro Max tanıtıldı. Titanyum kasaya sahip olan bu üst düzey akıllı telefonlar, yeni özellikleriyle dikkat çekiyor.

iPhone 15 ailesi sonunda geride bıraktığımız Salı günü, Apple'ın gerçekleştirdiği Wonderlust etkinliğinde tanıtıldı. Serinin yıldızları tabii ki her sene olduğu gibi iPhone 15 Pro ve Pro Max oldu. Bu üst düzey akıllı telefonların sahip olduğu Titanyum kasaya özel Apple, bir reklam videosu yayınladı.

iPhone 15 Pro'nun titanyum kasasının sergilendiği kısa reklam:

38 saniyelik reklam filminde bir titanyum parçasının patlayarak Güneş Sistemi'nden Dünya'nın yüzeyine doğru torpidoyla ilerleyişi gösteriliyor. Reklamın sloganı "Evrenin ucundan avucunuzun içine" şeklinde.

Gücün zarafetle harmanlandığı yeni titanyum kasalı iPhone 15 Pro, A17 Pro çip ile yepyeni bir oyun performansı seviyesi ve daha gelişmiş bir Pro kamera sistemi sunuyor. Apple'ın iddiasına göre telefonda kullanılan Titanyum, havacılık sınıfı.

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Apple, iPhone 15 Pro ve Pro Max için paslanmaz çelik çerçeve yerine ağırlığı azaltan yeni bir titanyum çerçeve kullanıyor. Titanyum kasa sağ olsun bu cihazlar Max, şimdiye kadarki en hafif ve en güçlü Pro modelleri olacak.

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iPhone 15'in üst modellerinde titanyum kullanılması, kasa kaplamasında da bir değişikliği beraberinde getiriyor. Daha önce, tüm Pro iPhone'larda kasa malzemesi olarak ayna kaplamalı, yoğun cilalı paslanmaz çelik kullanılıyordu. Bu cihazla, önceki Pro iPhone'ların yüzeyinden çok daha az yansıtıcı olan ve aynı zamanda parmak izlerine daha az eğilimli olan fırçalanmış bir yüzeye sahip.

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Apple'ın iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modelleri ise alüminyumdan yapılmış bir kasaya sahip olmaya devam ediyor. Tüm iPhone 15 modelleri için ön siparişler 15 Eylül Cuma günü başlayacak ve bir hafta sonra 22 Eylül'de mağazalarda satışa sunulacak.