iPhone 15 Pro ve Pro Max, oyun konsollarını bitirebilir mi?

Apple'ın tanıttığı iPhone 15 Pro ve Pro Max, titanyum gövdesi ve A17 Pro işlemcisiyle dikkat çekiyor. Apple, bazı konsol oyunlarını iPhone'lara getirmeye hazırlanıyor. Ancak bu hamle oyun konsollarını bitirebilir mi?

Apple'ın görkemli bir etkinlikle Kaliforniya'da Apple Park'ta tanıttığı iPhone 15 Pro ve Pro Max, titanyum gövdesi ve A17 Pro işlemcisiyle geldi. 19 milyar transistörlü ve dünyanın en iyi akıllı telefon işlemcisi olarak tanıtılan A17 Pro ile birlikte Apple, bazı konsol oyunlarını iPhone'lara getirmeye hazırlanıyor. Peki bu hamle oyun konsollarını bitirebilir mi?

iPhone 15 Pro, Sony ve Xbox'a bir tehdit mi?

Son yıllarda akıllı telefonların, özellikle de en yeni iPhone modellerinin ne kadar güçlü hale geldiğini inkar etmek zor. Apple, düzenlediği büyük etkinlikte önümüzdeki aylarda iPhone 15 Pro'da birden fazla konsol oyununun yayınlanacağını açıkladı. Bu yılın sonuna doğru Death Stranding, Resident Evil Village ve Resident Evil 4'ü telefonunuza indirip oynayabileceksiniz.

Bunların yanında gelecek yılın başında Ubisoft, henüz piyasaya çıkmamış Assassin's Creed Mirage'ı App Store'a getiriyor. Bu gelişme ne kadar heyecan verici olsa da Nintendo, PlayStation ve Xbox ekiplerinin endişelenecek bir şeyi olmadığı düşünülüyor. Apple'ın geçmişte de konsol üreticileriyle rekabet etmek için birçok fırsatı oldu. Ancak her seferinde şirket bunu reddediyor.

iOS'a dört modern A sınıfı oyunun gelmesi gerçekten şaşırtıcı çünkü Apple hiçbir zaman mobil oyunlara tam anlamıyla kendini adamış değil. Elbette iPhone üreticisi, App Store'da oyunlar satan her uygulama geliştiricisinden %30'luk komisyonunu almaktan fazlasıyla memnun, ancak Apple Arcade'i pazarlamak için ne kadar çaba harcıyor?

Oyun konsollarından güçlü: iPhone 15 Pro Max tanıtıldı!

App Store'da en çok hasılat yapan iOS oyunlarına göz attığınızda İlk 25'teki her oyunun, uygulama içi satın alımlarla ücretsiz olarak indirilebilir olduğunu göreceksiniz. Minecraft, Stardew Valley ve Grand Theft Auto gibi en çok satan konsol ve PC oyunlarının App Store'da sürekli başarı elde etmesi gibi istisnalar da var, ancak kazançlı premium oyunların sayısı çok az.

Her ne kadar Resident Evil Village ve Assassin's Creed Mirage sevilen ve beklenen oyunlar olsa da mobil oyun dünyasında pek fazla tutması beklenmiyor. Üstelik konsol kalitesindeki bu oyunların iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'e özel olup olmayacağı da tam olarak belli değil. A17 Pro çok önemli bir yükseltme olabilir. Ancak bu oyunlar eski cihazlarda oynanamıyorsa Apple pek çok oyuncuyu geride bırakacak denilebilir.

Ayrıca bu oyunların dokunmatik kontrollerle mi oynanacağı yoksa iPhone sahiplerinin üçüncü taraf bir kontrol cihazına mı ihtiyaç duyacağı da belli değil. Ayrıntıların eksikliği, iPhone'da oyun oynamanın hala Apple için bir öncelik olmadığını adeta kanıtlar nitelikte. Bu yüzden en azından şu an için iPhone 15 serisi ile birlikte mobil oyun dünyasının oyun konsollarını bitirmesi mümkün gözükmüyor.

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