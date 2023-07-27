iPhone 15 Pro ve Pro Max Modellerinde Yeni Tasarım Değişiklikleri

iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde bir dizi tasarım değişikliği olacak gibi görünüyor. Daha önce ses açma/kapama anahtarı yerine yeni bir 'Eylem' düğmesinin geleceğini bildirmiştik. iOS 17'nin yeni geliştirici beta programında ise bu düğmeyle ilgili bazı detaylar ortaya çıktı. iPhone 15 için 'Eylem' düğmesi iOS 17 kodlarında ortaya çıktı. iPhone 15 Pro ailesi uzun yıllar sonra ilk kez ses anahtarının kaldırılmasına tanıklık edebilir. Yeni eylem düğmesinin, dokuz adet özelleştirilebilir seçenek sunacağı bildirildi. Bu seçenekler arasında erişilebilirlik kısayolları, kamera denetimleri ve Siri kontrolü gibi yetenekler olacak. Farklı özellikleri olsa da, kamera tarafındaki yetenekleri dikkat çekecek gibi görünüyor. Örneğin, kamera uygulamasındayken hafifçe basarak otomatik odak yapabilecek, tam basımda ise fotoğraf çekecek. Ayrıca uzun süreli basılması halinde ise video kaydı başlatacak. Düğmenin solid-state (katı hal) olarak geliştirilmesi bekleniyor. Bu da kuvvete duyarlı olacağı yani dokunsal geri bildirim sağlayacağı anlamına geliyor. Öte yandan analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın üretim sorunları nedeniyle iPhone 15 Pro'da katı hal düğmeleri planlarını rafa kaldırdığını iddia etti. Daha önce ortaya çıkan iPhone 15 Pro kılıfları da ses anahtarı yerine bu düğmenin varlığını doğrulamıştı. Apple'ın düğmenin özellikleri üzerinde bazı değişiklikler yaparak sunacağını göz ardı etmemek gerekiyor. iPhone 15 serisinin Eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Yenilenmiş düğmenin yanı sıra A17 çipinden gücünü alacak, 48 Megapiksel ana kameraya yer verecek. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde bir dizi tasarım değişikliği olacak gibi görünüyor. Daha önce ses açma/kapama anahtarı yerine yeni bir "Eylem" düğmesinin geleceğini bildirmiştik. iOS 17'nin yeni geliştirici beta programında ise bu düğmeyle ilgili bazı detaylar ortaya çıktı.

iPhone 15 için "Eylem" düğmesi iOS 17 kodlarında ortaya çıktı

iPhone 15 Pro ailesi uzun yıllar sonra ilk kez ses anahtarının kaldırılmasına tanıklık edebilir. Yeni eylem düğmesinin, dokuz adet özelleştirilebilir seçenek sunacağı bildirildi. Bu seçenekler arasında erişilebilirlik kısayolları, kamera denetimleri ve Siri kontrolü gibi yetenekler olacak.

Farklı özellikleri olsa da, kamera tarafındaki yetenekleri dikkat çekecek gibi görünüyor. Örneğin, kamera uygulamasındayken hafifçe basarak otomatik odak yapabilecek, tam basımda ise fotoğraf çekecek. Ayrıca uzun süreli basılması halinde ise video kaydı başlatacak.

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Düğmenin solid-state (katı hal) olarak geliştirilmesi bekleniyor. Bu da kuvvete duyarlı olacağı yani dokunsal geri bildirim sağlayacağı anlamına geliyor. Öte yandan analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın üretim sorunları nedeniyle iPhone 15 Pro'da katı hal düğmeleri planlarını rafa kaldırdığını iddia etti.

Daha önce ortaya çıkan iPhone 15 Pro kılıfları da ses anahtarı yerine bu düğmenin varlığını doğrulamıştı. Apple'ın düğmenin özellikleri üzerinde bazı değişiklikler yaparak sunacağını göz ardı etmemek gerekiyor.

iPhone 15 Pro Max Case #apple #iphone #iphone15promax pic.twitter.com/DfRuoXWNiL — Majin Bu (@MajinBuOfficial) June 24, 2023

iPhone 15 serisinin Eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Yenilenmiş düğmenin yanı sıra A17 çipinden gücünü alacak, 48 Megapiksel ana kameraya yer verecek.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.