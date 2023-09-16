iPhone 15 Pro ve Pro Max Konfigürasyonları Kasım Ayına Ertelendi

Apple, iPhone 15 Pro ve Pro Max için ön siparişlerin başladığını duyurdu ancak bazı konfigürasyonların Kasım ayına ertelendiği ortaya çıktı. Bu durumun Türkiye'deki ön siparişleri de etkileyebileceği düşünülüyor.

Apple, 12 Eylül tarihinde iPhone 15 ve 15 Pro modellerini tanıttı. Ön siparişlerin 22 Eylül'de başlayacağını ve kullanıcıların 29 Eylül'de telefonlarını alabileceği belirtildi. Ancak iPhone 15 Pro ve Pro Max için bazı konfigürasyonların Kasım ayına ertelendiği ortaya çıktı.

iPhone 15 Pro Max'te 6-7 hafta gecikme yaşanabilir

Apple, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max için ABD'de ön siparişleri almaya başladı. Bazı konfigürasyonların sevkiyat tahminleri, ön siparişlerin başlamasından sonra Kasım ayına ertelendi. Bu durumun Türkiye'de 22 Eylül'de başlayacak ön siparişleri de etkileyebileceği düşünülüyor.

Apple, Wonderlust etkinliğinde tüm iPhone 15 modellerinin Eylül sonunda raflardaki yerini alacağını söyledi. Ancak belirli depolama ve renk seçeneklerinde gecikmeler yaşanacağı bildiriliyor. iPhone 15 Pro için 2-3 haftalık; Pro Max için ise 6-7 haftalık gecikmeler söz konusu.

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Sevkiyat tahminlerinin neden ertelendiği şu anda bilinmiyor. Ancak 15 Pro ve 15 Pro Max'e yönelik yoğun bir ön sipariş talebi oluşmuş gibi görünüyor. iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerinde herhangi bir gecikme olmayacağını da belirtmek gerekiyor.

Pro serisinde A17 Pro çipi ve 8GB RAM yer alıyorken, yeni Eylem düğmesi de gözlerden kaçmıyor. Ayrıca Pro Max'te 5x zoom dahil olmak üzere çok daha gelişmiş 48 Megapiksel ana kamera gibi önemli yükseltmeler bulunuyor.

Yeni serinin başlangıç fiyatı iPhone 15 (128GB) modeli için 49.999 TL olarak belirlenmiş durumda. Ailenin en pahalı üyesi ise 84.999 TL'lik etiketilye iPhone 15 Pro (1TB) olacak.

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