iPhone 15 Pro ve Pro Max'in fiyatları sızdırıldı

Apple'ın önümüzdeki haftalarda çıkarması beklenen iPhone 15 serisinin fiyatları sızdırıldı. İddialara göre, iPhone 15 Pro 1099 dolardan başlayacak, iPhone 15 Pro Max ise 1199 ila 1299 dolar arasında fiyatlandırılacak.

Apple'ın önümüzdeki haftalarda iPhone 15 serisini görücüye çıkarması bekleniyor. 2023 model iPhone'lar son yıllarda olduğu gibi dört versiyon içerecek ve bir dizi yeni özelliğe yer verecek. Ancak akıllı telefonların en çok konuşulacak tarafı zamlı etiketleri olabilir. Son sızıntılar iPhone 15 Pro ve Pro Max fiyatlarını ortaya koydu.

iPhone 15 Pro modelleri 70 bin TL'ye dayanabilir

Son tedarik zinciri raporlarına göre, iPhone 15 Pro ve Pro Max'in cüzdanları sallayacak bir etiket artışıyla gelmesi muhtemel görünüyor. İlk iddialar Pro modellerinde 100 ila 200 dolarlık bir fiyat güncellemesine gidileceği yönünde.

Tayvan'daki üreticilerden gelen sızıntılar, iPhone 15 Pro'nun 1099 dolardan başlayacağını ortaya koydu. Öte yandan serinin en büyük modeli olan iPhone 15 Pro Max'in ise 1199 ila 1299 dolar arasında fiyatlandırılacağı iddia edildi.

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Sızdırılan fiyatlandırmalara göre iPhone 15 Pro serisi şu şekilde olacak (Vergili etiketlerin tahmini olduğunu ve gerçek oranları yansıtmayabileceğini belirtmek gerekiyor):

Vergisiz Fiyat ($)Vergisiz Fiyat (TL)Vergili Fiyat (TL) iPhone 15 Pro109929,90060,883iPhone 15 Pro Max1199 32,600 66,422 iPhone 15 Pro Max129935,33071,962

Analistler, fiyat artışının donanımlardaki maliyetlere ve küresel olarak yaşanan enflasyona yönelik olacağını düşünüyor. Pro modellerin TSMC'nin 3nm süreci üzerine inşa edilen A17 çipi ve optik yakınlaştırma için periskop lensi içermesi bekleniyor.

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