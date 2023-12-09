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iPhone 15 Pro ve Pro Max ile RTX destekli oyun oynama dönemi başladı

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Apple'ın iPhone 15 Pro ve Pro Max modelleri, konsol oyunlarını oynama sözünü tutarak, RTX destekli Resident Evil Village oyununu kullanıcıların erişimine açtı. Oyun, konsol kalitesinde bir deneyim sunuyor ve dokunmatik kontrollerle oynanabiliyor.

Apple'ın iPhone 15 Pro ve Pro Max modelleri, yeni bir döneme girildiğinin en güçlü göstergesi. Kaliforniyalı teknoloji devi, A17 Pro işlemcisiyle donatılan bu modellerde konsol oyunlarını oynama sözü vermişti ve bu sözü tuttu. iPhone 15 Pro serisi için özel çıkarılan RTX destekli Resident Evil Village oyununu oynadık.

iPhone 15 Pro Max ile RTX destekli oyun oynadık!

Piyasaya çıkışlarının ardından kısa bir süre içinde, Apple Store'da popüler konsol oyunu Resident Evil Village, iPhone 15 Pro ve Pro Max için kullanıcıların erişimine açıldı. Optimize edilmiş olan Resident Evil Village, iPhone 15 Pro serisi için konsol kalitesinde bir oyun deneyimi sunuyor. Oyun, etkileyici bir 4K çözünürlükte ve akıcı 60 kare hızında oynanabiliyor. Üstelik, oyunun dokunmatik kontrolleri, mobil cihazlar için özel olarak tasarlanmış durumda.

Bununla birlikte, rozetked.me'nin aktardığı bilgilere göre, oyun aynı zamanda M1 işlemcili iPad'ler için de destekleniyor. Base Game sürümü 329 TL olan oyunun, DLC Pack sürümü 209 TL ve All Access Voucher versiyonu ise 39.99 TL fiyat etiketine sahip.

Apple'ın bu hamlesi, mobil oyun dünyasında yeni bir döneme işaret ediyor. iPhone 15 Pro ve Pro Max kullanıcıları, artık konsol kalitesindeki oyunları cebinde taşıyarak, etkileyici bir deneyimi doğrudan telefonlarından yaşayabilecekler.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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