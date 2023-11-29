iPhone 15 Pro ve Pro Max Ekran Sevkiyatları Artıyor

Apple'ın iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinin ekran sevkiyatları büyük bir artış gösteriyor. Display Supply Chain Consultants (DSCC) tarafından sağlanan verilere göre, iPhone 15 serisi için yapılan panel sevkiyatları bir önceki modele göre yüzde 16 arttı. Pro ve Pro Max modelleri ise sevkiyatların büyük kısmını oluşturuyor.

Apple, iPhone 15 serisini geçtiğimiz aylarda satışa sundu. Titanyum kaplamaya, Eylem butonuna ve çok daha güçlü A17 Pro işlemciye yer veren iPhone 15 Pro ve Pro Max modelleri ise dünyada büyük ses getirmeyi başarmış gibi görünüyor. Apple, ekran sevkiyatlarına yetişmekte zorlanıyor.

iPhone 15 Pro ve Pro Max sevkiyatları uçuşa geçti

Display Supply Chain Consultants (DSCC) tarafından sağlanan son veriler, Apple'ın iPhone 15 serisine yönelik ekran sevkiyatlarını ortaya çıkardı. Rakamlar, bir önceki modellere kıyasla büyüme yaşandığını gözler önüne serdi.

Ekim ayına kadar iPhone 15 serisi için yapılan toplam panel sevkiyatı, iPhone 14 serisinin aynı dönemine kıyasla yüzde 16 artış gösterdi. Sevkiyatlar ayrıca iPhone 13 için görülen seviyelerin yüzde 20 civarında üzerine çıktı.

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DSCC, bu büyümenin büyük kısmını Pro ve Pro Max modellerinin oluşturduğunu söyledi. Pro sürümleri, iPhone 15 serisinin tüm ekran sevkiyatlarında; Eylül ayında yüzde 65 ve Ekim ayında ise yüzde 71'lik paya sahipti.

Pro modellerinin bu hakimiyeti, lansmandan bu yana döngüye girmiş durumda. Haziran'dan Eylül'e kadar olan sevkiyatlarda aylık bazda artış yaşanırken, aynı zamanda lansman sonrasında Pro modellerin ön plana çıktığı ifade edildi.

Veriler ayrıca, iPhone 15 serisinin zamlanmasıyla birlikte satış tercihlerini de ortaya koydu. Buna göre kullanıcılar, daha yüksek depolama yapılandırmalarını tercih ediyor. Ülkemizde iPhone 15 Pro Max 256 GB 76,999 TL'den sunuluyorken, 1 TB versiyonu ise 92,999 TL'den satılıyor.

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