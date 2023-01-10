iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Ultra zamlı geliyor!

iPhone 15 Pro ve Ultra fiyatı ne olacak? Maliyet artışları, yeni üst düzey iPhone'ların yüzde 25 zamlanabileceğini gösteriyor.

iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Ultra fiyatı hakkında ilk bilgiler ortaya çıktı. Çinli sosyal medya uygulaması Weibo'daki bir sızıntıya göre, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Ultra 2023'te zamlı fiyatla satışa sunulabilir. Peki iki yeni iPhone modeli nasıl olacak?

iPhone 15 Pro ve 15 Ultra ile fiyatlar artacak

Önceki raporlar, iPhone 15 ve 15 Plus'ın muhtemelen iPhone 14 modellerinden biraz daha ucuza sunulacağını, ancak Pro ve Ultra fiyatlarının artacağını gösteriyordu. Apple'ın, özellikle pahalı modellerine yeni özellikler eklemesiyle birlikte, iPhone serisindeki fiyatlarda boşluk yaratmak istediği söyleniyor.

Weibo'da ortaya çıkan rapor, iPhone 15 ve 15 Plus'ın hem Dynamic Island'a hem de iPhone 14 Pro ve Pro Max'te bulunan 48 Megapiksel kameraya yer vereceğini öne sürüyor. Buna karşılık, serinin en pahalı iki telefonu bazı önemli avantajlara sahip olacak.

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iPhone 15 Pro ve 15 Ultra tamamen yeni bir Apple çipi kullanacak. Apple'ın 3nm mimarisi üzerine üretilen A17 Bionic'ten gücünü alacak. Mevcut nesilden önemli ölçüde daha güçlü olmasa da, batarya performansıyla dikkat çekecek.

TSMC tarafından üretilecek 3nm mimarili A17 Bionic, yeni çiplerden dolayı oldukça maliyetli olacak. Söylentilere göre 3nm N3 teknolojisiyle üretilen bir çip, mevcut teknolojiye kıyasla yüzde 25 oranında daha pahalı.

iPhone 15 Pro ve 15 Ultra ayrıca dayanıklılıklarını büyük ölçüde artıracak titanyum kasaya sahip olabilir. Bu da muhtemelen üretim maliyetlerini yükseltecek ve Apple bunu son kullanıcıya yansıtacak.

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