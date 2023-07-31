Apple, bu yılın eylül ayında iPhone 15 serisini piyasaya sürmeyi bekliyor. Ürünler daha tanıtılmadan güvenilir kaynaklardan gelen sızıntılar mevcut. Yani iPhone 15 serisinin nasıl olacağını az çok tahmin edebiliyoruz. Şimdi de bu sızıntılara bir yenisi daha eklendi. Öyle ki iPhone 15 Pro, titanyum gövde ile karşımıza çıkabilir. Bunun da kullanıcıya negatif bir etkisi olabilir. Peki nasıl?

iPhone 15 Pro, titanyum gövde ile gelecek

Apple, iPhone 15 Pro modellerinin çerçevesi için paslanmaz çeliği daha hafif, ancak daha pahalı olan titanyum lehine döndürebilir. Bununla birlikte sektörde sızıntılarıyla ün salmış isim Mark Gurman, iPhone 15 Pro modellerinin 'düşük enjeksiyon basıncı aşırı kalıplama' veya LIPO adı verilen yeni bir üretim teknolojisi sayesinde önceki modellere göre daha ince çerçevelere sahip olacağını da iddia etti.

Görünüşe göre bu yeni tekniğin iPhone 15 Pro ve Pro Max ekranlarının etrafındaki çerçeveleri mevcut modellerde 2,2 mm'den yaklaşık 1,5 mm'ye küçültmesi bekleniyor. Teknoloji, başlangıçta birkaç yıl önce Apple Watch Series 7 ile kullanıldı ve gelecekteki iPad'lerde de kullanılması bekleniyor. Pazar günkü haftalık bülteninde kullanıcılarla bu bilgileri paylaşan Gurman, kötü bir haber de verdi.

Apple'ın denizaşırı pazarlarda dört modelin de fiyatlarını artırmasını beklediğinden, bu değişikliklerin bir bedeli olabileceğinden bahsetti. ABD'de bile şirket, titanyuma geçişi ve iPhone 15 Pro Max'teki geliştirilmiş kamera sistemini telafi etmek için en azından "bazı pro modellerin" fiyatlarını artırabilir. Yani titanyum gövde ve ince çerçeveler, Avrupa ülkelerine biraz pahalıya mal olabilir.

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Gurman ayrıca dört iPhone 15 modelinin de bu yıl Dynamic Island'a (iPhone 14 Pro'da gördüğümüz ekrana gömülü hap şeklinde kamera sistemi) sahip olacağını ve temel iPhone 14 ve iPhone 14 Plus'ta hala mevcut olan çentiği kaldıracağını yineledi.

Son olarak, standart iPhone 15 ve iPhone 15 Plus, geçen yılın Pro modellerinden A16 yongası tarafından desteklenecek. iPhone 15 Pro ve Pro Max'in ise Gurman'ın "fark edilir derecede daha hızlı" olacağına inandığı 3 nanometrelik bir çip ile geleceği bildiriliyor.

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