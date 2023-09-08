iPhone 15 Pro Tasarımı Sızdırıldı

Apple'ın 12 Eylül tarihinde düzenleyeceği Wonderlust etkinliği yaklaşırken, iPhone 15 serisiyle ilgili sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Tasarımda bazı değişiklikler içerecek yeni modeller, son olarak fabrikada ortaya çıktı. Apple'ın üretim ortağından geldiği iddia edilen görseller, iPhone 15 Pro tasarımını gözler önüne serdi.

Apple'ın 12 Eylül tarihinde düzenleyeceği Wonderlust etkinliği yaklaşırken, iPhone 15 serisiyle ilgili sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Tasarımda bazı değişiklikler içerecek yeni modeller, son olarak fabrikada ortaya çıktı. Apple'ın üretim ortağından geldiği iddia edilen görseller, iPhone 15 Pro tasarımını gözler önüne serdi.

iPhone 15 Pro, yeni rengi ve kutusuyla ortaya çıktı

iPhone 15 Pro ve kutusu olduğu iddia edilen fotoğraflar, kısa sürede sosyal medyada yankı uyandırmayı başardı. Fotoğrafların, Apple'ın Hindistan'da üretim yapan en büyük ortağı Foxconn'dan geldiği belirtildi. Sızıntı, cihazın kamera ve ekran tasarımını ortaya çıkardı.

Görüntüler, iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max ile geleceği söylenen bazı tasarım değişikliklerini doğruluyor. Gri ve lacivert olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle görülen cihazlar, hap şeklindeki kamera ve sensör bölümüyle neredeyse çerçevesiz ekranı vurguluyor.

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Akıllı telefonun kutusu da yeniden tasarlanmış gibi görünüyor. Önceki yılların aksine, cihazın ön ve arka görüntüleri yerine sadece ekrana yer veriyor. Sadeleştirilmiş beyaz kutuda, cihazın yanı sıra örgülü USB-C – Lightning kablosu bulunuyor.

Ek olarak, Pro Max modelinde bazı gecikmeler yaşanabileceği de iddialar arasında. Üreticilerin Apple'ın isteklerini yerine getirmede başarısız olduğu ve seri üretimlerin geç başladığı bildirildi. Buna göre telefonun Kasım-Aralık gibi tarihlerde rafa gelebileceği söylendi.

Şimdiye kadar bilinen özellikler arasında iPhone 15 serisi gücünü 3nm mimariyle üretilmiş A17 yongasından alacak. Ayrıca 1TB'a kadar depolama alanı ve 48 Megapiksel ana kamerayla sunulacak. Buna karşılık, fiyatlandırmanın 200 dolar kadar artması ve 1200 doları bulması bekleniyor.