iPhone 15 Pro Tasarımı Ortaya Çıktı

Apple'ın 12 Eylül'de gerçekleştireceği Wonderlust etkinliği yaklaşırken, iPhone 15 serisi hakkındaki sızıntılar aralıksız devam ediyor. Yeni modellerin tasarımında bazı önemli değişiklikler olacağı söyleniyor ve son olarak fabrikada ortaya çıkan görseller, iPhone 15 Pro'nun tasarımını gözler önüne serdi. Son sızıntılar ışığında iPhone 15 nasıl olacak?

Apple'ın 12 Eylül'de gerçekleştireceği Wonderlust etkinliği yaklaşırken, iPhone 15 serisi hakkındaki sızıntılar aralıksız devam ediyor. Yeni modellerin tasarımında bazı önemli değişiklikler olacağı söyleniyor ve son olarak fabrikada ortaya çıkan görseller, iPhone 15 Pro'nun tasarımını gözler önüne serdi. Son sızıntılar ışığında iPhone 15 nasıl olacak?

iPhone 15 nasıl olacak?

Öne sürülen bilgilere göre, iPhone 15 Pro'nun ve kutusunun fotoğrafları sosyal medyada hızla yayıldı. Bu fotoğrafların, Apple'ın üretim partnerlerinden biri olan Foxconn tarafından sağlandığı iddia ediliyor. Sızıntılar, cihazın kamera ve ekran tasarımını açıkça gözler önüne seriyor.

Görüntüler, iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max'in geleceği söylenen bazı tasarım değişikliklerini doğruluyor gibi görünüyor. Cihazların gri ve lacivert olmak üzere iki farklı renkte geleceği görülüyor ve hap şeklindeki kamera ve sensör bölümü, neredeyse çerçevesiz ekranı vurguluyor.

Ayrıca, akıllı telefonun kutusu da görsel olarak yeniden tasarlanmış gibi görünüyor. Önceki yıllarda olduğu gibi, kutu artık cihazın ön ve arka görüntülerini değil, sadece ekranını gösteriyor. Basitleştirilmiş beyaz kutunun içeriğinde, cihazın yanı sıra örgülü USB-C – Lightning kablosu bulunuyor.

Ek olarak, Pro Max modelinin üretiminde bazı gecikmeler yaşanabileceği iddia ediliyor. Üreticilerin, Apple'ın taleplerini karşılamakta zorlandığı ve seri üretiminin beklenenden daha geç başladığı söyleniyor. Bu nedenle telefonun raflarda Kasım-Aralık gibi bir tarihte olabileceği belirtiliyor.

Şimdiye kadar ortaya çıkan bilgilere göre, iPhone 15 serisi, gücünü 3nm mimariyle üretilmiş A17 yongasından alacak. Ayrıca, 1TB'a kadar depolama alanı ve 48 Megapiksel ana kamera sunması bekleniyor. Ancak, fiyatların yaklaşık olarak 200 dolar artması ve 1200 dolar seviyelerine çıkması bekleniyor.