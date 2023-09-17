iPhone 15 Pro'nun yeni işlemcisi A17 Pro, Snapdragon 8 Gen 2'ye karşı nasıl performans gösteriyor?

iPhone 15'in gelişi, pek çok Android karşılaştırmasına davetiye çıkardı. Yeni A17 Pro işlemciyle (Apple, Bionic ismini terk etti) yeni bir performans şampiyonuna bakıyor olabiliriz. Peki Apple'ın yeni nesil işlemcisi A17 Pro, Snapdragon 8 Gen 2 karşısında nasıl bir performans veriyor?

iPhone 15'in gelişi, pek çok Android karşılaştırmasına davetiye çıkardı. Yeni A17 Pro işlemciyle ( Apple, Bionic ismini terk etti) yeni bir performans şampiyonuna bakıyor olabiliriz. Peki Apple'ın yeni nesil işlemcisi A17 Pro, Snapdragon 8 Gen 2 karşısında nasıl bir performans veriyor?

Teknik özelliklere dalmadan önce, Apple'ın artık her yeni iPhone'da daha güçlü işlemci kullanmadığını belirtmekte fayda var. A17 Pro, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'e özel. Normal ve Plus sürümler, 2022'deki iPhone 14 Pro ve Pro Max'e güç veren A16 Bionic'i kullanıyor.

Apple A17 Pro vs Snapdragon 8 Gen 2

Her zamanki gibi, Apple'ın en yeni işlemcileri Arm mimarisinin özelleştirilmiş yaklaşımı üzerine inşa edildi. Bu, Android alanında veya başka hiçbir yerde bulamayacağınız işlemci çekirdekleri anlamına geliyor ve bu da çipe daha benzersiz bir performans profili kazandırıyor. Her zamanki gibi Apple'ın A17 Pro'su iki güçlü çekirdeğe ve dört enerji tasarruflu çekirdeğe sahip ancak Apple bu yıl bunlara isim vermedi.

Snapdragon 8 Gen 2, lisanslı Arm işlemci bileşenlerini kullanıyor: tek bir Cortex-X3, dört Cortex-A715 ve dört Cortex-A510. Bu kurulum güç bölümünde biraz daha dinamik görünüyor ve daha fazla çekirdeğe sahip. Ancak A17 Pro, benchmarklara göre tek-çekirdek ve çoklu-çekirdek bölümlerinde puan avantajına sahip.

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NitelikA17 ProSnapdragon 8 Gen 2 Çekirdek dağılımı2x Performans 4x Verimlilik1x 3.19GHz (Cortex-X3) 2x 2.8GHz (Cortex-A715) 2x 2.8GHz (Cortex-A710) 3x 2.0GHz (Cortex-A510)GPU6-çekirdek (Apple üretimi) Ray-tracingAdreno 740 Ray-tracingAI16-çekirdek Apple Neural EngineHexagon DSPRAM desteğiLPDDR5LPDDR5XVideoHEVC, AV1 decode 4K 60 fps çekimHEVC, AV1 decode 4K 120 fps, 8K 30 fps çekim4G/5G ModemX70 LTE/5GX70 LTE/5GBağlantılarBluetooth 5.3 Wi-Fi 6EBluetooth 5.3 Wi-Fi 7'ye uygunİşlemci üretimTSMC 3nmTSMC 4nm

Sonuç olarak A17 Pro tek çekirdekte 2757 puana, çok çekirdekte 7158 puana sahip. Samsung Galaxy S23 Ultra'da kullanılan Snapdragon 8 Gen 2'ye baktığımızda ise tek çekirdekte 1964, çok çekirdekte ise 5199 puana sahip. 3DMark Wildlife GPU testine geldiğimizde ise S23 Ultra'daki 8 Gen 2 13298 puan verirken A17 Pro, 11860 puan veriyor. Yani bu açıdan bir nesil geriden gelen Android işlemcisi Snapdragon 8 Gen 2, Apple'ın yeni nesil işlemcisini geride bırakıyor.

Burada A17 Pro'nun üstünlüğü görülüyor ancak belirtmemiz gereken çok önemli bir nokta var. Apple işlemci temposunda Android'ten bir nesil önde. Android akıllı telefonlar, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3 ve Google'ın Tensor G3'ünün gelişiyle kendi artışını görecek. İşte o zaman daha adil bir kıyaslama yapabiliriz ve daha doğru sonuçlar elde edebiliriz.

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