iPhone 15 Pro'nun Şişen Bataryasıyla Skandal!

Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 15 Pro'nun şişen bataryasıyla ilgili çıkan görüntüler, şirketin imajını sarsacak nitelikte. Bir kullanıcının paylaştığı fotoğraflar, iPhone 15 Pro'nun alt ekran aksamında çıkıntı olduğunu ve bataryasının şiştiğini gösteriyor. Apple Store ise sorumluluk kabul etmeyerek kullanıcıyı satın aldığı yere yönlendiriyor.

Apple, hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde şirket görkemli bir lansman töreniyle yeni cihazlarını duyurdu. Gecenin en konuşulan cihazlarından biri hiç şüphesiz iPhone 15 serisiydi. Hala da konuşulmaya devam ediyor. Ancak Apple'ın yeni amiral gemisi ısınma sorunuyla gündeme geldi. iPhone 15'in piyasaya çıkmasıyla şikayetlerin ardı arkası kesilmez oldu. Şimdi de bir kullanıcıdan gelen fotoğraf Apple'ın imajını epey sarsacak. İşte detaylar…

iPhone 15 Pro şişen bataryasıyla gündem oldu!

iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max aşırı ısınma sorunları zaten gündem olmuştu. Bazı kullanıcılar her iki amiral gemisinin de tutulamayacak kadar sıcak olduğundan sıcak olduğundan yakınıyorlardı. Ancak bu sefer ortaya çıkan görüntüler pes dedirtti. Bir reddit kullanıcısı sahip olduğu iPhone 15 Pro'nun alt ekran aksamını hafifçe ayıran bir çıkıntıyı paylaştı. Ne yazık ki bu görüntüler iPhone 15 Pro'nun şişen bataryasına aitti.

Bu görüntünün ortaya çıkması Apple için tam bir skandal. Bu skandal görüntüyü paylaşan Reddit kullanıcısı sipariş ettiği telefonunu pazartesi günü teslim aldı. İlk başta göze çarpmayan bu detay, daha sonra dikkatli incelendiğinde büyük bir sorunun habercisi niteliğindeydi. Reddit kullanıcısı kılıfını takmaya çalışırken kılıfın düzgünce oturmadığını farketti. İlk başta sorunun kılıfta olduğunu düşündü. Ancak detaylı incelemenin ardından ekranın alt kısmından şişmiş bataryası göze çarptı. Cihaz halen çalışıyor olsa da şarja takılmaması gerekiyor.

Şikayetlerin ardı arkası kesilmiyor: iPhone 15 Pro Max, yüksek sıcaklık ile gündemde!

Apple Store ise bu olay karşısında sorumluluk kabul etmedi. iPhone 15 Pro sahibine bu konuda yardımcı olmadı. Gerekçe olarak bataryası şişmiş iPhone 15 Pro modelinin Verizon mağazasından alındığını söyledi. Kullanıcın satın aldığı yeri ziyaret etmesi gerektiğini sorumluluğunun Verizon mağazasına ait olduğunu ekledi. Bu olay ise iPhone topluluğunda epey yankı uyandırdı. iPhone topluluğu, App Store satış noktasının bu davranışının tamamen kabul edilemez olduğunu söyledi.

Reddit kullanıcısı daha sonra Verizon'un üniteyi değiştirmeyi kabul ettiğini duyurdu. Ne yazık ki kullanıcı bir süre telefonsuz kalacak. Bu olayın duyulması Apple'ın sarsılmaz imajını tehlikeye atıyor. Neyse ki bu ilk vaka. Umarız ki bu vakaların devamı gelmez.