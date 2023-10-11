iPhone 15 Pro'nun ısınma sorunlarına iOS 17.0.3 güncellemesi

Apple, iPhone 15 Pro modellerinde yaşanan aşırı ısınma sorunlarını çözmek için iOS 17.0.3 güncellemesini yayınladı. Şirket, sorunun yazılımsal olduğunu belirtirken, güncellemenin performansı düşürmeyeceğini söyledi. Yapılan testler de güncellemenin telefonun performansını etkilemediğini gösterdi.

iPhone 15 Pro modellerini etkileyen aşırı ısınma sorunlarıyla ilgili çok sayıda şikayetin ardından Apple, bu sorunları gidermek için çarşamba günü iOS 17.0.3 güncellemesini yayınladı. Şirkete göre aşırı ısınmanın nedeni donanım veya tasarım kusurları değil, yazılımdı. Apple ayrıca güncellemeyle A17 Pro çipinin performansını düşürmeyeceğini söyledi. Peki testler neyi gösteriyor?

iPhone 15 Pro yavaşlatıldı mı?

Birçok iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max kullanıcısı, yeni cihazların bir süre kullanıldıktan sonra, web'de gezinme gibi temel şeylerde bile aşırı ısınmasından şikayet etti. Apple ilk olarak iPhone'ların yazılımın neden olduğu normal bir durum nedeniyle ısındığını söyledi. Ardından iPhone'u fazla zorlayan işlemlerde bu ısınmaların normal olduğunu savundu.

Ancak şirket geçtiğimiz hafta sonu iOS 17'deki bir yazılım sorununun iPhone 15 modellerinin anormal derecede yüksek sıcaklıklarda çalışmasına neden olduğunu kabul etti. Sorunu çözen güncellemenin iOS 17.0.3 olduğunu öne süren açıklamanın ardından şirketin bunu nasıl yaptığı merak konusu oldu. Acaba ısınma sorununu çözmek için telefonların performansından kısıldı mı?

Apple'ın aşırı ısınma sorunlarını çözmek için tam olarak ne yaptığını hala bilmiyoruz ancak performansın iOS 17.0.3 güncellemesinden etkilenip etkilenmediğini görmek için Geekbench 5'i kullanarak bazı kıyaslama testleri gerçekleştirildi. Testler iPhone 15 Pro Max ile gerçekleştirildi. Test sonuçlarını aşağıdaki tablodan görebilirsiniz.

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