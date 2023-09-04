iPhone 15 Pro'nun Beklenen Özellikleri

Apple'ın yeni iPhone 15 serisinde yer alması beklenen özellikler arasında A17 Bionic işlemci, titanyum çerçeve, daha ince ekran çerçeveleri, hızlı USB Type-C bağlantısı, Wi-Fi 6E desteği, daha fazla RAM kapasitesi, programlanabilir görev tuşu, artırılan optik yaklaştırma, geliştirilen LiDAR sensörler ve USB şarj girişi bulunuyor.

Apple'ın yeni iPhone 15 serisini tanıtmasına 9 gün kaldı. Yeni modeller heyecanla beklenirken, iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max modellerinde sunulması beklenen bir dizi yenilik hakkında birçok iddia ortaya atıldı. Peki iPhone 15 Pro nasıl olacak?

iPhone 15 Pro nasıl olacak?

Apple, özellikle iPhone 14 serisiyle standart ve Pro versiyonları arasındaki farkı artırdı ve yeni nesilde bu politikayı sürdürmesi bekleniyor. Gelen iddialar da bu yönde, birçok yeni özelliğin sadece iPhone 15 Pro modellerinde sunulacağını gösteriyor.

İşte iPhone 15 Pro modellerinde bulunması beklenen 10 yeni özellik:

A17 Bionic İşlemci: iPhone 15 Pro modelleri için, TSMC tarafından 3 nm üretim süreciyle daha yüksek performanslı ve verimli olan yeni nesil A17 Bionic işlemcilerin kullanılması bekleniyor. Standart iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerinde ise mevcut A16 Bionic işlemciler kullanılacak.

Titanyum Çerçeve: iPhone 15 Pro modellerinde, Apple Watch Ultra'da görüldüğü gibi titanyum çerçevelerin kullanılması bekleniyor.

Daha İnce Ekran Çerçeveleri: iPhone 15 Pro, son Apple Watch modellerine benzer şekilde ultra ince çerçevelere sahip olacak. Ekran panelleri, daha ince çerçeveleri tanıtımdan önce gösteriyor. iPhone 15 Pro modelleri sadece 1,55 mm kalınlığında bir çerçeve ile gelebilir.

Daha Hızlı USB Type-C Bağlantısı: iPhone 15 Pro modelleri, en az USB 3.2 veya Thunderbolt 3 desteği sunan bir USB-C bağlantı noktasıyla gelebilir. Diğer yandan standart iPhone 15 modellerindeki USB-C bağlantı noktasının USB 2.0 hızlarıyla sınırlı kalması bekleniyor.

Wi-Fi 6E Desteği: iPhone 15 Pro, daha yüksek kablosuz hızlar için Wi-Fi 6E'yi destekleyecek. Bu, daha hızlı ve güvenilir kablosuz bağlantılar sağlayabilir.

Daha Fazla RAM Kapasitesi: iPhone 15 Pro modelleri, artırılmış 8 GB RAM ile gelebilirken, standart modellerde ise 6 GB RAM devam edebilir. Artan RAM, yeni modellerin performansını artırabilir.

Programlanabilir Görev Tuşu: iPhone 15 ile birlikte telefonları sessize almak için yeni bir programlanabilir tuşun kullanılacağı söyleniyor. Kullanıcılar bu tuşa farklı görevler atayabilirler.

Artırılan Optik Yaklaştırma: iPhone 15 Pro Max, periskop telefoto lensi ile gelerek daha fazla optik yaklaştırma sağlayabilir. Bu, daha net ve yakın çekimler yapmanıza olanak tanır.

Geliştirilen LiDAR Sensörler: iPhone 15 Pro modellerinde, yapay gerçeklik uygulamaları ve gece modu fotoğrafları için daha iyi 3D tarama performansı sunan Sony imzalı bir LiDAR sensörünün yer alması bekleniyor.

USB Şarj Girişi: USB Type-C bağlantı noktasıyla birlikte, iPhone 15 Pro modellerinde hızlı şarj desteği de sunulabilir.