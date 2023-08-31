iPhone 15 Pro Max Üretimi Gecikti

Apple, iPhone 15 serisi lansmanına kadar stok sorunu yaşamamak için çalışırken, iPhone 15 Pro Max'in üretim sürecinin geç başladığı iddia ediliyor.

Apple, 12 Eylül tarihinde iPhone 15 serisi başta olmak üzere yeni ürünlerini ve yazılımlarını görücüye çıkaracak. Lansman tarihine kadar stok sorunu yaşamak istemeyen Apple'ın son dakika bir şokla karşılaştığı iddia edildi. iPhone 15 Pro Max üretim sürecinin geç başladığı belirtiliyor.

iPhone 15 Pro Max üretimleri sona kaldı

Apple analisti Ming-Chi Kuo tarafından paylaşılan yeni bir rapora göre iPhone 15 serisinin en güçlü modeli olacak Pro Max, Eylül lansmanı öncesinde üretim gecikmeleriyle karşı karşıya. Üretim ortaklarının paylaştığı bilgiler, iPhone 15 Pro Max'in seri üretime geç kaldığını gösteriyor.

Daha önce Kuo, iPhone 15 Pro Max'in raflara 3-4 hafta geç gelebileceğini söylemişti. Lansmana haftalar kalmış olmasına rağmen üretim sorunları çözülemedi ve Pro Max'in seri üretimi sona kaldı. Bunun başlıca sebebi ise dış kasadaki yeni titanyum çerçeve olarak gösteriliyor.

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Gecikmenin ilk olarak iPhone 15 Pro serisini etkilemesi bekleniyordu. Ancak 15 Pro için herhangi bir sorun yaşanmadı. Üreticilerin, titanyum çerçeveler konusunda Apple'dan "önemli tasarım değişiklikleri" aldığı belirtildi.

Kuo ayrıca sessize alma düğmesinin değiştirilmesinin, üretim konusunda önemli bir faktör olduğunu düşünüyor. Bilmeyenler için Apple, fiziksel düğmeler yerine katı hal butonuna geçiş yapmak istemişti. Ancak üretim sorunları nedeniyle bundan vazgeçti.

Kuo, titanyum çerçeve ve buton haricinde ekran panelleri, bataryalar ve diğer bileşenlerde sorun yaşandığını bildirdi. Ancak bu sorunların çoğu halihazırda çözülmüş durumda. Apple'ın iPhone 15 Pro Max'i ertelemek gibi bir planı yok, ancak stok durumu Eylül'e kadar bilinmeyecek.

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