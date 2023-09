iPhone 15 Pro Max Isınma Sorunuyla Gündemde

Apple, geçtiğimiz haftalarda yılın en beklenen etkinliklerinden Wonderlust'ı gerçekleştirdi. Marka, bu etkinlikte Watch Series 9 ve Watch Ultra 2'nin yanı sıra yılın en beklenen akıllı telefonları arasında yer alan iPhone 15 serisini de tanıttı.

iPhone 15 serisinde en dikkat çeken model ise hiç şüphesiz iPhone 15 Pro Max oldu. Titanyum tasarımı ile göze çarpan yeni akıllı telefon için son günlerde şikayetlerin ardı arkası kesilmiyor. Herkesin ortak derdi ise cihazın oldukça fazla ısınması. Bununla ilgili yapılan şikayetlere bir yenisi daha katıldı.

Bir kullanıcının iPhone 15 Pro Max'i 42.22 santigrat dereceyi gördü!

Sosyal medya platformu Reddit'te bir iPhone 15 Pro Max kullanıcısı, 5 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptıktan sonra cihazın 42.22 santigrat derece sıcaklığa ulaştığını dile getirdi. Sıcaklık ölçme cihazını telefonun kamerasına tutan kullanıcı, şaşkınlık yaşadı.

Temperature of my iPhone 15 Pro Max while on the phone for 5 mins. byu/refused9150 iniphone

Kimi zaman telefon cebindeyken bacağının acıdığını dile getiren kullanıcı, iPhone 15 Pro Max'indeki ısınma sorununu çözmek için cihazı bir defa sıfırladığını fakat bunun hiçbir işe yaramadığını ve yarın Apple'ın teknik destek ekibinden destek alacağını söyledi.

Apple'a hata mı yaptım dedirten video: iPhone 15 Pro Max sağlamlık testinden çıkamadı!

Deminki olay, iPhone 15 Pro Max ile ilgili ısınma şikayetlerinden yalnızca tek bir tanesiydi. Bundan birkaç gün önce de bir kullanıcı cihaz sıcaklığının 48.1 santigrat dereceye kadar yükseldiğini öne sürdü. Apple cephesinden ise bu şikayetler ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Dolayısıyla sorunun tam olarak neyden kaynaklandığı da bilinmiyor.

Fakat kısa süre önce ünlü analist Ming-Chi Kuo tarafından paylaşılan bilgi, iPhone 15 Pro Max'teki ısınma sorunu için tasarımı işaret etti. Kuo, Apple'ın titanyum çerçeve kullanarak ısı dağıtım alanını küçülttüğünü ve bunun sonucunda termal verimliliğin düştüğünü söylüyor.

Apple'ın söz konusu önemli soruna kısa süre içerisinde bir çözüm bulması bekleniyor. Bu noktada kullanıcılar, şirketten bir açıklama bekliyor.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.