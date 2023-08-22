iPhone 15 Pro Max'in çıkışı ertelenebilir

Apple'ın önümüzdeki ay iPhone 15 ailesini tanıtması bekleniyor. Ancak iPhone 15 Pro Max'in kamera tedarikçisi Sony'nin zamanında gönderim yapamayacağı iddia ediliyor. Bu durum, Pro Max'in Ekim ayına kadar ertelenebileceği anlamına geliyor.

Apple'ın önümüzdeki ay iPhone 15 ailesini tanıtması bekleniyor. Daha önce parça kıtlığından ötürü serinin sınırlı sayıda üretilebileceğinden bahsetmiştik. Şimdi de benzer bir durumdan ötürü iPhone 15 Pro Max'in erteleneceği iddiası ortaya atıldı.

iPhone 15 Pro Max, Ekim ayına kadar ertelenebilir

Bir hisse senedi analistinin iddiasına göre kamera tedarikçisi Sony, iPhone 15 Pro Max tarafından kullanılan görüntü sensörünü diğer yeni modellerle birlikte gönderilmesini zamanında sağlayamayacak.

Apple'ın en büyük kamera yükseltmesini, mevcut 3x sınırından daha fazla optik yakınlaştırma sağlayacak bir periskop lens sistemi kullanacak olan iPhone 15 Pro Max ile sunması bekleniyor. Bir alt model olan iPhone 15 Pro bu yükseltmeyi almayacak. iPhone 15 ve iPhone 15 Plus ultra geniş ve geniş kamera sensörleri içerecek, ancak telefoto kameralar olmayacak.

200 bin TL'lik özel iPhone 15 Pro ortaya çıktı!

Apple'ın yeni iPhone'ları Apple Watch Series 9 ve Ultra 2 ile birlikte 12 Eylül'de duyurması bekleniyor. Ön siparişler muhtemelen 15 Eylül'de başlayacak ve teslimatlar 22 Eylül'de başlayacak. Analist notunda belirtilen üç ila dört haftalık gecikme, Pro Max teslimatlarının 6 Ekim ile 13 Ekim arasında yapılmasına neden olabilir.

Apple önceki yıllarda da aynı şekilde bazı iPhone modellerini diğerlerinden birkaç hafta sonra gönderme yoluna gitmişti. iPhone XR, iPhone XS'ten sonra, iPhone 14 Plus ise iPhone 14'ten sonra dağıtıma çıkmıştı. iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max de iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'dan haftalar sonra gönderilmişti.

Bir Bank of America analisti, daha önce iPhone 15 sevkiyatlarının bu yıl Ekim ayına kayacağını öngörmüştü. Kısa bir süre önce iPhone 15 Pro ekran üretim sorunlarına ilişkin bir söylenti de bu yaz ortaya çıkmıştı.

Gümbür gümbür geliyor: iPhone 15 Pro Max / Ultra özellikleri ortaya çıktı!

Burada bizi en çok ilgilendiren kısım tabii ki de yeni iPhone ailesinin fiyatı olacak. 14 serisi bile muazzam fiyat etiketlerine sahipken iPhone 15 ailesinin en üst segmentinin kaç TL olacağı önemli bir husus.

Ondan sonra cihazın geç gelmesi canımızı sıkabilir… Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.