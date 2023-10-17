iPhone 15 Pro Max piyasaya çıkışından bu yana gündem olmaya devam ediyor. Fiyatının cep yakmasının ardından ekranı da elinizi yakıyor.

iPhone 15 Pro Max, hem cep hem de el yakıyor!

iPhone 15 Pro Max, piyasaya çıktığı ilk günden beri adından sıklıkla söz ettirmeyi başardı. Fiyatı cep yakıyor. Ancak bu sefer ekranı da el yakıyor. Çok sayıda iPhone 15 Pro Max sahibi, ana ekran uygulamalarının görüntüsünün ekranda yandığını fark etti. İşte detaylar…

iPhone 15 Pro Max'in ekranı yanıyor!

Yanma olayı CRT ekranlarının kullanıldığı eski günlerde epey gündeme gelmişti. Şimdilerde OLED ekranların kullanımıyla bu sorun kökten çözüme kavuşmuştu. Ancak sosyal medya mecralarında iPhone 15 Pro Max kullanıcılarından şikayetler gelmeye başladı.

iPhone 15 serisinin satışa sunulmasından bir ay sonra, iPhone 15 Pro Max kullanıcıları, ilk kez Reddit'te ve Apple'ın destek formlarında sorunlar bildirmeye başladı. Ancak telaşa gerek yok. Bu durum çok yaygın bir sorun değil. Ayrıca iPhone 15 Pro'yu etkileyip etkilemediği bilinmiyor.

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OLED üreticisi LG bir açıklama yaptı: "Televizyonlardaki yanma vakalarının çoğu, statik görüntülerin veya ekrandaki öğelerin saatlerce veya günlerce kesintisiz olarak ekranda görüntülenmesinin bir sonucudur. Parlaklık genellikle en yüksek seviyelerdedir. Yeterince çaba sarf edilirse hemen hemen her ekranda görüntü kalıcılığı oluşturmak mümkündür."

Toplanan Apple Hizmet verilerine göre yıllık Ekim ayı ortasındaki OLED yanması raporlarının sayısı daha önceki yıllara göre daha az. Bu istatistik son 3 yılın Apple hizmet verileri toplanarak oluşturuldu. Gerçekleşen bu durum farklı sürüm zamanlamalarından kaynaklanıyor olabilir. Çünkü tüm veriler göz önüne alındığına arızalarda istatistiksel olarak anlamlı bir sapma yok

Ancak bu durum mutlak bir sorun olmadığı anlamına gelmez. ve Bu veriler, sorundan muzdarip olmayan kullanıcıların derin bir nefes almasını sağladı. Eğer Apple ürünleriyle ilgili bir sorun yaşarsanız bunu mutlaka Apple ile belgelendirmeniz gerekiyor. Bu durumda sorununuz istatistiklere yansır. Aksi takdirde şirket sosyal medyadaki şikayetlere yanıt vermiyor. Yalnızca hizmet zincirinde belgelendirilen verilerle istatistik oluşturuyor.