iPhone 15 Pro Max, En Popüler Model Olacak

Apple analisti Ming Chi Kuo'ya göre, iPhone 15 Pro Max serisindeki sevkiyatların %35 ila %40'ını oluşturacak. Yeni periskop lensiyle dikkat çeken bu model, diğer iPhone kullanıcıları tarafından da talep ediliyor.

iPhone 15 ailesinin tanıtılmasına 2 hafta kadar bir süre kaldı ve artık herkes için heyecan dorukta. Bu süreçte, her sene olduğu gibi yeni iPhone'lar hakkında analist yorumları, iddialar ve sızıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bir Apple analistine göre hangi iPhone modelinin en popüler olacağı belli oldu.

iPhone 15 Pro Max, en çok satan model olacak

Artık ünlü olan Apple analisti Ming Chi Kuo, iPhone 15 Pro Max'in serisindeki sevkiyatların %35 ila %40'ını oluşturacağını iddia ediyor. Bu da demek oluyor ki Apple, bu seride en çok en pahalı modelinin üzerine düşmüş.

Yıl sonuna kadar iPhone 15 Pro Max için tahmin edilen sevkiyatlar da aynı dönemde 14 Pro Max'e kıyasla yaklaşık %10 oranında arttı. Kuo, "Bu, Apple'ın yalnızca iPhone 15 Pro Max'te bulunan periskop lensinin satışları etkileyeceğini düşündüğünü gösteriyor" dedi.

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iPhone 15 Pro Max modeli, kameranın optik zoom aralığını önemli ölçüde artıracak olan yeni periskop lensine sahip tek model olacak. Samsung Galaxy S23 Ultra gibi diğer akıllı telefonlar zaten bu teknolojiye sahip olduğundan, bu özellik uzun zamandır bazı iPhone kullanıcıları, özellikle de profesyonel fotoğrafçılar tarafından talep ediliyordu.

Apple'ın periskop lensini neden bu yıl daha pahalı olan ve fiyatında 200 dolara varan bir artış olacağı söylenen modele özel tutmaya karar verdiği tam olarak bilinmiyor. Analist, bir periskop lensin birim fiyatının çoğu normal lensten dört kat daha pahalı olduğunu, dolayısıyla bunun nedenlerden biri olabileceğini belirtiyor.

Bununla birlikte Kuo, periskop lensin önümüzdeki yıl daha küçük iPhone 16 Pro modeline geleceği yönündeki söylentileri de doğruladı. Yani 16 Pro Max'in yanı sıra 16 Pro'da da olacak.

iPhone 15 Pro Max'e dönecek olursak, daha önceki bazı haberler, seri üretiminin tedarik sorunları nedeniyle gecikebileceğini öne sürüyordu. Ancak Apple'ın durumu ele aldığı ve bu hafta tüm yeni iPhone'ların toplu sevkiyatına başlayacağı görülüyor. Şirketin yıl sonuna kadar yaklaşık 80 milyon birim ve 2024 yılı boyunca 250 milyon adet sevkiyat yapması bekleniyor.

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Tüm serinin hafif yuvarlatılmış kenarları, USB-C portu ve her model için Dinamik Ada ile yeni bir tasarıma sahip olacağı söyleniyor. 15 Pro modelleri daha ince çerçeveli yeni bir ekrana, daha hızlı A17 çipe ve 15 Pro Max modelinde periskop lense sahip olacak.

Apple'ın Eylül ayındaki özel etkinliğinin tarihini her an açıklaması bekleniyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.