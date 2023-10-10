iPhone 15 Pro Max, DxOMark Testlerinde İkinci Sıraya Yerleşti

Akıllı telefonları kamera, ekran, batarya ve diğer alanlarda değerlendiren DxOMark, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modelleri için beklenen paylaşımı yaptı. Sonuçlar oldukça şaşırtıcı oldu.

Akıllı telefonları kamera, ekran, batarya ve diğer alanlarda değerlendiren, bunun sonucunda da piyasanın en iyilerini belirleyen DxOMark, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modelleri için beklenen paylaşımı yaptı. Sonuçlar ise oldukça şaşırtıcı oldu.

iPhone 15 Pro Max, DxOMark testlerinde şaşırtıcı sonuçlar verdi!

iPhone 15 Pro Max, DxOMark tarafından yapılan paylaşım sonrasında 154 puan ile ikinci sıraya yerleşti. iPhone 15 Pro ise aynı puanla üçüncü sırada yer aldı. Zirvedeki isim ise 156 puan ile Huawei P60 Pro olmaya devam ediyor.

Öte yandan kamera testlerinin detaylarına baktığımız zaman bazı şaşırtıcı sonuçlar görüyoruz. Örneğin, her iki Pro modeli de Video testinden 158 puan alarak yeni bir rekor kırarak zirveye yerleşti. Aynı şekilde 80 puan ile Bokeh fotoğraf çekim testlerinden de tam puan alarak yeni rekor ile ilk sıraya konumlandı.

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Bununla birlikte Zoom testinde de ilginç bir durum söz konusu. Listenin zirvesinde 158 puan ile yine Huawei P60 Pro bulunuyor. iPhone 15 Pro Max, 142 puanla ancak 17. sıraya yerleşti. iPhone 15 Pro ise hem 5x yerine 3x yakınlaştırmaya sahip olduğu hem de farklı bir lens kullandığı için bu testten 139 puan aldı.

Burada ilginç olan ise tam 100x yakınlaştırma yapabilen ve bu sayede çektiği ay fotoğrafları ile sıkça sosyal medyada gündem olan Samsung Galaxy S23 Ultra'nın 141 puan ile iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in arasına konumlanıyor oluşu.

Yani iPhone 15 Pro Max, yakınlaştırma testlerinde Samsung Galaxy S23 Ultra'yı geride bırakmayı başardı. Peki yalnızca 5x optik yakınlaştırma sunan kamerasıyla bunu nasıl yaptı? Cevap ise oldukça basit. Çekilen fotoğraflardan elde edilen veriler sonucunda S23 Ultra kadar yakınlaştırma yapamıyor olsa da daha kaliteli sonuçlar ortaya koyduğu görüldü.

iPhone 15 Pro ise iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'te bulunan 3x yakınlaştırma yapan lensin aynısını kullandığı için testten aynı (139) puanı alarak gerisinde kaldı. Benzer şekilde Bokeh yetenekleri de selefleriyle birebir aynı. Listenin tamamını aşağıda bulabilirsiniz.