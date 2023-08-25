iPhone 15 Pro Max Ağırlığı Belli Oldu

Apple'ın yeni iPhone 15 serisi için son bilgiler ortaya çıktı. iPhone 15 Pro Max'in ağırlığı 221 gram olacak. Serinin diğer modelleriyle karşılaştırıldığında gözle görülür bir fark olduğu belirtiliyor.

iPhone 15 serisi için artık çok az bir zaman kaldı. Apple, akıllı telefon dünyasında yine ses getirmeyi planlıyor. Bugüne kadar önemli kaynaklar, seri hakkında birçok önemli detay paylaştı. Son gelen bilgiler ise serinin ağırlığına ilişkin oldu.

iPhone 15 Pro Max, ağırlığı 221 gram olacak

Selefine göre birçok yükseltmeye sahne olacak iPhone 15 serisinin 13 Eylül'de tanıtılması bekleniyor. Bilindiği üzere serinin Pro modelleri, titanyum alaşımlı bir kasaya sahip olacak. Apple, iPhone 14 Pro Max'te paslanmaz çelik alaşımına yer vermişti. Titanyumun paslanmaz çeliğe göre daha hafif ve daha dayanıklı olduğunu belirtelim. Böylece cihazın hem daha hafif hem de daha pahalı olması bekleniyor.

Ortaya çıkan son bilgiler serideki oyuncuların selefine göre daha hafif olacağını gösteriyor. Buna göre iPhone 15 Pro Max, ağırlığı 221 gram olacak. iPhone 14 Pro Max'in 240 gram olduğunu göz önünde bulundurursak gözle görülür bir fark olacağını söyleyebiliriz. Ek olarak "Pro Max" isminin "Ultra" değiştirilebileceği söylentiler arasında.

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iPhone 15 Pro ve Pro Max ağırlıkları;

iPhone 14 Pro206 gramiPhone 14 Pro Max240 gramiPhone 15 Pro191 gramiPhone 15 Pro Max221 gram

iPhone 15 Pro modellerinin beklenen özellikleri