iPhone 15 Pro'lar İnsanları Yakacak Düzeyde Isınıyor mu?

Geçtiğimiz günlerde genel satışı başlayan iPhone 15 serisi özellikle Pro modelleriyle bir türlü gündemden düşmüyor. Gerek titanyum çerçeveleri gerekse ısınma sorunlarıyla sürekli karşımıza çıkan akıllı telefonlar iddialara göre insan sağlığını tehdit edecek düzeye geldi. Son ortaya çıkan raporlar, 15 Pro'ların insanların vücutlarında yanıklara neden olduğunu iddia ediyor.

Geçtiğimiz günlerde genel satışı başlayan iPhone 15 serisi özellikle Pro modelleriyle bir türlü gündemden düşmüyor. Gerek titanyum çerçeveleri gerekse ısınma sorunlarıyla sürekli karşımıza çıkan akıllı telefonlar iddialara göre insan sağlığını tehdit edecek düzeye geldi. Son ortaya çıkan raporlar, 15 Pro'ların insanların vücutlarında yanıklara neden olduğunu iddia ediyor.

iPhone 15 Pro'lar gerçekten insanları yakacak düzeyde ısınıyor mu?

iPhone 15 serisinin satışlarının başlamasıyla kullanıcılar yeni akıllı telefonlarıyla ilgili deneyimlerini sosyal medya aracılığıyla paylaşıyorlar. Ancak maalesef özellikle Pro'larla ilgili hiç de olumlu yorumlar yapılmıyor.

Sosyal medyada birçok kişi, iPhone 15 Pro'ların aşırı ısınması nedeniyle vücutlarında yanıklara neden olduğunu iddia etti. Konuyla ilgili paylaşılan görsellere baktığımızda ise parmak ve kol gibi uzuvlarda bazı yanıkların meydana geldiğini görüyoruz. Ancak bunların gerçekten de iddia edildiği gibi Apple'ın cihazları nedeniyle mi oluştuğu kesin olarak bilinmiyor.

Gerçekten gerekli mi: iPhone 15 Action Button'u kullanıcıları hackledi!

Apple cephesinde iPhone 15 Pro ve Pro Max'te yaşanan ısınma problemleriyle ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Hatırlanacağı üzere şirketin geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu röportajda akıllı telefonların ısındığını kabul ettiğine ve bu durumu çözebilmek için ilerleyen dönemlerde bir güncelleme yayınlacağını söylediğine şahit olduk. Ancak işler gerçekten de iddia edildiği gibi insanları yakabilecek bir düzeye kadar geldiyse konuyla ilgili daha hızlı reaksiyon alınması gerekiyor.

Pro'ların yüksek sıcaklıklarda çalışmasının en büyük nedeni yoğun arka plan kurulum işlemleri. Yani modeller önceki telefonlardaki verileri mümkün olduğunca hızlı bir şekilde kendilerine aktarabilmek için fazla mesai harcıyor ve bu da ısınma sorunlarına neden oluyor.

Bir diğer neden ise iOS 17'de tespit edilen bir hata. Konuyla ilgili herhangi bir detaya girmeyen üretici, bu sorunu çok yakında bir yazılım güncellemesiyle çözeceklerinin sözünü verdi. Üçüncü taraf uygulamalara gelen güncellemelerin de cihazların aşırı ısınmasına neden olduğunun altı çiziliyor.

Sizce bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.