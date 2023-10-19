iPhone 15 Pro Kutu Açılımı
Teknoloji Haberleri
Apple'ın iPhone'ların genel hatlarını her sene yenilemekten ziyade birkaç yılda bir değiştirdiğini biliyoruz, bu yüzden iPhone 15 Pro'da bir önceki modele kıyasla çok fazla bir değişiklik söz konusu değil. 2020 yılında tanıtılan iPhone 12 ailesinden bu yana hayatımızda olan keskin ve köşeli tasarım bu modelde de karşımıza çıkıyor. Yeni 15 Pro modeli titanyum çerçevelerle geliyor. iPhone 15 Pro kutu açılımı sizlerle.
Apple'ın iPhone'ların genel hatlarını her sene yenilemekten ziyade birkaç yılda bir değiştirdiğini biliyoruz, bu yüzden iPhone 15 Pro'da bir önceki modele kıyasla çok fazla bir değişiklik söz konusu değil. 2020 yılında tanıtılan iPhone 12 ailesinden bu yana hayatımızda olan keskin ve köşeli tasarım bu modelde de karşımıza çıkıyor. Yeni 15 Pro modeli titanyum çerçevelerle geliyor. iPhone 15 Pro kutu açılımı sizlerle.
iPhone 15 Pro kutu açılımı!
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Apple'ın en çok eleştirildiği konuların başında Lightning bağlantı noktasından vazgeçmemesi geliyordu ve artık bu durum değişti. Avrupa Birliği Parlamentosu'nun geçen senenin haziran ayında vermiş olduğu kararın ardından iPhone'ların da kaderi değişti. Artık iPhone 15 Pro ailesi USB 3 veya Thunderbolt 3 aktarım hızlarına sahip yükseltilmiş bir USB-C girişiyle kullanıcılara daha iyi bir deneyim vadediyor.
ÖzellikiPhone 15 ProTasarımKeskin ve köşeli tasarım, Titanyum çerçeveEkranSuper Retina XDR 6,1 inç OLED panelÇözünürlük2556 x 1179 piksel (460 ppi)Yenileme Hızı120 Hz ProMotionİşlemciApple A17 ProGPU6 çekirdekli grafik işlem birimiDepolama Seçenekleri128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TBBağlantı NoktasıUSB-C (USB 3 ve Thunderbolt 3 destekli)DüğmeAksiyon TuşuModem5G Qualcomm modemKablosuz BağlantıWi-Fi 6EKamera Sistemleri– 48 MP ana kamera (f/1,78 diyafram)– 12 MP ultra geniş açı kamera– 12 MP 3x optik zoom telefoto kameraÖzel Kamera Özellikleri– LiDAR Tarayıcısı– Portre çekimleri için Gece Modu– Panorama (63 megapiksele kadar)– Makro çekim– Apple ProRAW– Gece modunda portre çekimi (LiDAR ile)Batarya Kapasitesi3.274 mAhİşletim SistemiiOS 17Ekran ÖzellikleriHDR, ProMotion, Akıllı HDR 5Diğer ÖzelliklerAlways on Display, Face ID, NFC