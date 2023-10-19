Apple'ın iPhone'ların genel hatlarını her sene yenilemekten ziyade birkaç yılda bir değiştirdiğini biliyoruz, bu yüzden iPhone 15 Pro'da bir önceki modele kıyasla çok fazla bir değişiklik söz konusu değil. 2020 yılında tanıtılan iPhone 12 ailesinden bu yana hayatımızda olan keskin ve köşeli tasarım bu modelde de karşımıza çıkıyor. Yeni 15 Pro modeli titanyum çerçevelerle geliyor. iPhone 15 Pro kutu açılımı sizlerle.

Apple'ın iPhone'ların genel hatlarını her sene yenilemekten ziyade birkaç yılda bir değiştirdiğini biliyoruz, bu yüzden iPhone 15 Pro'da bir önceki modele kıyasla çok fazla bir değişiklik söz konusu değil. 2020 yılında tanıtılan iPhone 12 ailesinden bu yana hayatımızda olan keskin ve köşeli tasarım bu modelde de karşımıza çıkıyor. Yeni 15 Pro modeli titanyum çerçevelerle geliyor. iPhone 15 Pro kutu açılımı sizlerle.

iPhone 15 Pro kutu açılımı!

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Apple'ın en çok eleştirildiği konuların başında Lightning bağlantı noktasından vazgeçmemesi geliyordu ve artık bu durum değişti. Avrupa Birliği Parlamentosu'nun geçen senenin haziran ayında vermiş olduğu kararın ardından iPhone'ların da kaderi değişti. Artık iPhone 15 Pro ailesi USB 3 veya Thunderbolt 3 aktarım hızlarına sahip yükseltilmiş bir USB-C girişiyle kullanıcılara daha iyi bir deneyim vadediyor.