iPhone 15 Pro kılıfı elimizde! Aksiyon butonu nasıl olacak?

iPhone 15 modellerinin tasarımına tanıtımdan çok daha önce ulaşan firmalar, bu telefonlar için kılıf üretmeyi başladı bile.

Apple, iPhone 15 modellerini 13 Eylül tarihinde düzenleyeceği etkinlik ile tanıtacak. Tanıtım tarihine kısa bir süre kala yeni nesil iPhone modelleri hakkında birçok bilgiye ulaşmış durumdayız. Ancak elimize geçen iPhone 15 Pro kılıfı ise yeni nesil akıllı telefonlar hakkında daha fazla fikir edinmemizi sağlıyor.

iPhone 15 Pro kılıfı, detayları ortaya çıkardı

Her ne kadar iPhone 15 modelleri tanıtılmamış olsa da birçok büyük kılıf firması, yeni nesil iPhone modellerine kılıf üretebilmek adına tasarımlara daha erken ulaşma şansına sahip. Yeni iPhone modellerinin genel boyutlarına ve tuş yapısını önceden öğrenen bu üreticiler, ortaya koydukları kılıf ile detayları da dolaylı olarak bizlere sunmuş oluyor.

Zore Aksesuar tarafından sunulan Benks markasının kılıfı da yeni akıllı telefon hakkında fikir sahibi olmamıza yardımcı oldu. Bu konuda en çok merak edilen detay ise hiç kuşkusuz yeni nesil iPhone modellerinde kullanılacak olan 'aksiyon butonu' oluyor.

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iPhone 15 modellerinde sessize alma butonu yerine kullanılacak olan yeni 'aksiyon butonu' daha farklı bir kullanıcı deneyimi sunacak. Özelleştirilebilecek olan bu tuş sayesinde artık kullanıcılar istedikleri işlevi bu butona atayabilecekler. Böylece bu tuş, sessize alma özelliğinden çok daha farklı şekilde kullanıcılara hizmet edebilecek.

Telefonun diğer tarafına baktığımızda ise güç tuşunun biraz daha alt tarafta konumlandırıldığını görüyoruz. Bunun yanı sıra artık USB-C bağlantısına sahip olacak olan iPhone modellerinde kılıfın bu bölümde çok daha geniş bir boşluğa sahip olduğunu söylemek de mümkün.

iPhone 15 Pro kılıfını iPhone 14 Pro'da kullanmayı denediğimizde ise tam olarak uymadığını görüyoruz. Bunun nedeni olarak ise yeni nesil iPhone modellerinin muhtemelen daha ince bir tasarımla karşımıza çıkacak olması. Ayrıca daha ince ekran çerçeveleri ile birlikte iPhone modellerinin boyut olarak bir miktar küçülmesi de bekleniyor.

iPhone 15 modellerinin tanıtım tarihi yaklaştıkta yeni nesil telefonlar hakkında daha fazla fikir sahibi olmaya başladık. Peki siz yeni iPhone 15 Pro ve bu kılıf hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.