Apple, iPhone 15 Pro'nun temel 128GB depolama modelinin ProRes video kaydında sınırlamaya sahip olacağını açıkladı. Daha yüksek kapasiteli iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modelleri 60 fps'ye kadar 4K ProRes kaydını desteklerken, 128GB iPhone 15 Pro ise 1080p 30 fps ProRes kayıtla sınırlı tutuluyor.

Apple, iPhone 15 Pro serisinde 4K çözünürlükte 60 fps'ye kadar video çekmenize izin veren bir kamera kurulumuna sahip. Ancak şirket, depolama olarak en düşük seçenek için ProRes video kalitesini kısıtlamış gibi görünüyor. iPhone 15 Pro 128GB versiyonu en fazla 1080p FHD videolar çekebilecek.

iPhone 15 Pro 128GB, ProRes ile 1080p 30 fps video çekebilecek

Apple, iPhone 15 Pro'nun temel 128GB depolama modelinin ProRes video kaydında sınırlamaya sahip olacağını açıkladı. Daha yüksek kapasiteli iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modelleri 60 fps'ye kadar 4K ProRes kaydını desteklerken, 128GB iPhone 15 Pro ise 1080p 30 fps ProRes kayıtla sınırlı tutuluyor.

Aslında bu kısıtlama yeni değil. iPhone 13 Pro ve 14 Pro'nun 128GB'lık varyantları da 1080p ProRes kaydı destekliyordu. Yeni modelde ise bu sınırlama dahili depolama için geçerli olacak. Yani 128GB'lık bir iPhone 15 Pro'yu harici depolamaya bağlayarak 4K'ya kadar ProRes kaydı alabilirsiniz.

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Bilmeyenler için ProRes, Apple tarafından geliştirilen bir video formatı. H.264 gibi yaygın formatlara kıyasla yüksek kalitenin korunmasını sağlamayı amaçlıyor. Ancak ProRes dosyaları aynı zamanda çok daha fazla depolama alanı kaplıyor.

1080p formatında bir ProRes videonun yaklaşık 1,7 GB; 4K ProRes videosunun ise yaklaşık 6 GB olduğunu tahmin ediliyor. 128GB'lık versiyonlara yönelik kısıtlamada, telefonun yavaşlamasını engellemek için atılmış gibi görünüyor.

Apple, ProRes video kaydederken depolama alanının çok hızlı dolmasını önlemek için iPhone'lara 1080p kısıtlaması getirdi. Ancak iPhone'a harici bir sürücü bağlayıp yüksek kaliteli ProRes kaydı alabilirsiniz.

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