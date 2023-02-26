iPhone 15 Plus tasarımı sızdı: Dynamic Island var mı?
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Apple'ın bu yıl tanıtacağı iPhone 15 Plus modelinin CAD tasarımı ortaya çıktı. Peki Dynamic Island var mı?
Apple, bu yılın Eylül ayında yeni iPhone 15 serisini tanıtacak. Merakla beklenen bu seri için ilk sızıntılar gelmeye başladı. Son olarak iPhone 15 Plus'ın tasarımı ortaya çıktı. Böylelikle cihazda kullanılacak USB portu da görüldü.
iPhone 15 Plus'ın CAD tasarımı sızdırıldı!
Apple, yeni bir model tanıtmadan önce kılıf gibi aksesuarların üretilmesi için belirli şirketlere CAD dosyası gönderiyor. Şu an ortaya çıkan 3D tasarım da bu amaçla hazırlandı. Bu; telefonun ön, arka, yan ve hatta milimetrik olarak büyüklüğünü görebileceğimiz anlamına geliyor.
9To5Mac tarafından paylaşılan görsele baktığımızda iPhone 15 Plus'ın, önceki seri ile hayatımıza giren Dynamic Island tasarımına sahip olduğunu görüyoruz. Apple, bu özelliği iPhone 14 serisinde yalnızca Pro ve Pro Max modellerinde sunmuştu.
USB-C'li iPhone 15 için geri sayım: Yeni detaylar geldi!
Şu anki ve daha önceki sızıntılara göre iPhone 15 serisindeki tüm modellerde Dynamic Island tasarımı olacak. Tabii bu da çentiğin artık yeni telefonlarda olmayacağı anlamına geliyor. iPhone 15 Plus ve iPhone 14 Plus arasındaki boyut farkı şu şekilde;
Uzunluk, genişlik ve kalınlığı göz önünde bulundurduğumuzda iPhone 15 Plus'ın, selefine kıyasla daha büyük olduğunu söylemek mümkün. Aynı zamanda bu durum, daha önce ortaya çıkan görsellere göre serideki diğer modeller için de geçerli. Bunların yanı sıra telefonun arka tarafına baktığımızda, birbirine çapraz şekilde bakan iki adet kamera bizleri karşılıyor. Apple'ın bu kameralarda bir önceki modellerine göre farklı bir geliştirme yapması bekleniyor. Yakın zamanda ortaya atılan iddialar da bunu destekliyor. iPhone 15 Ultra, USB Type-C portuna sahip. Şirket normalde şimdiye kadarki tüm modellerinde Lightning giriş kullanıyordu. Bu değişikliğin nedeni, Avrupa Birliği'nin bütün teknolojik ürünlerde Type-C kullanılmasına yönelik çıkardığı yasa. Bu sayede her cihaz için farklı bir giriş satın alınmasının engellenmesi hedefleniyor. Peki sizler iPhone 15 Plus'ın tasarımını nasıl bulduğunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.
?iPhone 15? Plus?iPhone 14? Plus160.87 mm uzunluk160.84 mm uzunluk77.76 mm genişlik78.07 mm genişlik7.81 mm kalınlık7.79 mm kalınlık
iPhone 14 Eylül Apple Teknoloji Haberler
Uzunluk, genişlik ve kalınlığı göz önünde bulundurduğumuzda iPhone 15 Plus'ın, selefine kıyasla daha büyük olduğunu söylemek mümkün. Aynı zamanda bu durum, daha önce ortaya çıkan görsellere göre serideki diğer modeller için de geçerli.
Bunların yanı sıra telefonun arka tarafına baktığımızda, birbirine çapraz şekilde bakan iki adet kamera bizleri karşılıyor. Apple'ın bu kameralarda bir önceki modellerine göre farklı bir geliştirme yapması bekleniyor. Yakın zamanda ortaya atılan iddialar da bunu destekliyor.
iPhone 15 Ultra, USB Type-C portuna sahip. Şirket normalde şimdiye kadarki tüm modellerinde Lightning giriş kullanıyordu. Bu değişikliğin nedeni, Avrupa Birliği'nin bütün teknolojik ürünlerde Type-C kullanılmasına yönelik çıkardığı yasa. Bu sayede her cihaz için farklı bir giriş satın alınmasının engellenmesi hedefleniyor.
Peki sizler iPhone 15 Plus'ın tasarımını nasıl bulduğunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.