?iPhone 15? Plus?iPhone 14? Plus160.87 mm uzunluk160.84 mm uzunluk77.76 mm genişlik78.07 mm genişlik7.81 mm kalınlık7.79 mm kalınlık

Uzunluk, genişlik ve kalınlığı göz önünde bulundurduğumuzda iPhone 15 Plus'ın, selefine kıyasla daha büyük olduğunu söylemek mümkün. Aynı zamanda bu durum, daha önce ortaya çıkan görsellere göre serideki diğer modeller için de geçerli.

Bunların yanı sıra telefonun arka tarafına baktığımızda, birbirine çapraz şekilde bakan iki adet kamera bizleri karşılıyor. Apple'ın bu kameralarda bir önceki modellerine göre farklı bir geliştirme yapması bekleniyor. Yakın zamanda ortaya atılan iddialar da bunu destekliyor.

iPhone 15 Ultra, USB Type-C portuna sahip. Şirket normalde şimdiye kadarki tüm modellerinde Lightning giriş kullanıyordu. Bu değişikliğin nedeni, Avrupa Birliği'nin bütün teknolojik ürünlerde Type-C kullanılmasına yönelik çıkardığı yasa. Bu sayede her cihaz için farklı bir giriş satın alınmasının engellenmesi hedefleniyor.

Peki sizler iPhone 15 Plus'ın tasarımını nasıl bulduğunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Haberler ›› Teknoloji ››iPhone 15 Plus tasarımı sızdı: Dynamic Island var mı? - Haberler

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