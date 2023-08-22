iPhone 15 Plus Özellikleri, Fiyatı ve Tasarımı Ortaya Çıktı!

Apple'ın önümüzdeki aylarda gerçekleştireceği etkinlikte tanıtılacak olan iPhone 15 Plus modelinin özellikleri, fiyatı ve tasarımı hakkında tüm bilgiler ortaya çıktı. İşte detaylar...

Akıllı telefon sektörünün gözü, Apple'ın önümüzdeki aylarda gerçekleştireceği etkinlikte. Bu etkinlikte yepyeni ürünleri ile sahne alacak teknoloji devi, iPhone 15 serisini de tanıtacak. Uzun bir süredir sızıntıları ile merak uyandıran yeni akıllı telefonlar merakla bekleniyor.

Peki serinin ortancası olan iPhone 15 Plus modelinin özellikleri neler olacak ve fiyatı ne kadar olacak? Bu içeriğimizde şimdiye kadar ortaya çıkan tüm bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte iPhone 15 Plus özellikleri, fiyatı ve tasarımı!

iPhone 15 Plus beklenen özellikleri ve fiyatı!

iPhone 15 Plus ile ilgili şu anda kadar pek çok bilgi sızdı. Bu bilgiler arasında ekran özellikleri, tasarımı ve en önemlisi de kullanılacak yonga seti de yer aldı. O halde iPhone 15 Plus beklenen özelliklerine geçelim.

Bundan birkaç ay önce ortaya çıkan render görüntülerine göre iPhone 15 Plus, arka kasa tasarımı bakımından selefi ile benzer hatta neredeyse aynı olacak. Sadece kameraların çıkıntısı biraz daha fazla olacak.

iPhone 15 özellikleri ve fiyatı ne olacak? İşte tüm bilinenler!

Ön tarafta ise 6.7 inç boyutunda OLED bir ekran olması bekleniyor. 60 Hz yenileme hızı ile desteklenecek bu ekranda geçtiğimiz yıl iPhone 14 serisinin Pro modelleri ile tanıtılan Dynamic Island teknolojisi de yer alacak.

Uygulamalardan gelen bildirimleri gösteren ve dokunarak etkileşime geçmeyi mümkün kılan bu özellik, Plus modeli de dahil olmak üzere iPhone 15 serisinin tamamında bulunacak.

Cihazın kalbinde, Apple imzası taşıyan 4 nm fabrikasyon sürecinden geçen A16 Bionic çipi yer alacak. iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinde kullanılan bu yonga seti, telefonu tam anlamıyla bir canavara dönüştürecek.

12 Megapiksel çözünürlüğünde ana kameraya yer vermesi beklenen iPhone 15 Plus modelinin, kutudan iOS 17 işletim sistemi ile çıkması bekleniyor. Öte taraftan LPDDR5 tipinde 6 GB RAM'e sahip olacağı söylentileri mevcut.

160.87 x 77.76 x 7.81 mm boyutlarında olacak akıllı telefonun IP68 sertifikası da olacak. Yani suya ve toza karşı dirençli olacak. Alüminyum çerçevesi ile dikkat çekecek iPhone 15 Plus'da AB tarafından uygulanmaya başlanacak yasalar gereği USB Type-C port yuvası yer alacak.

Yakın zamanda sızan bir bilgiye göre iPhone 15 Plus modelinin fiyatı 899 dolar olacak. Türkiye fiyatı ise satışa sunulduğunda belli olacaktır. Döviz kuru ve vergilere göre hesaplama yaptığımızda minimum 50 bin TL olacağına dair bir tahmin yürütebiliriz.

Apple, iPhone 15 Plus modelini eylül ayında yapılması beklenen etkinlikte tanıtacak. Daha sonrasında ise piyasaya sürülerek satışa sunulacak.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iPhone 15 Plus özelliklerini, fiyatını ve render görüntüleri ile ortaya çıkan tasarımı nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.