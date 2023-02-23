iPhone 15 nasıl olacak? Canlı yayında konuşuyoruz!

Gündemde yer alan teknoloji gelişmelerini bugün saat 17: 00'da sizlerle birlikte değerlendiriyoruz. Bugünkü ana konumuz, uzun süredir ortaya çıkan sızıntılarla gündemden düşmeyen iPhone 15 serisi olacak.

iPhone 15 nasıl olacak?

Geçtiğimiz eylül ayında tanıtılan İphone 14'ün ardından gözler iPhone 15'e çevrildi. Yeni model hakkında şimdiye kadar birçok iddia ve sızıntı ortaya atılsa da son çıkan görseller iPhone 15 hakkında en yeni bilgileri ortaya koymuş durumda.

Daha önce ortaya koyduğu doğru sızıntı görselleri ile tanıdığımız bir Twitter kullanıcısı iki adet iPhone 15 görseli paylaştı. Paylaşılan görsellerle birlikte yeni telefonun ekran tasarımı hakkında yeni bir bilgi öğrendik. Ayrıca telefonun Type-C bağlantı noktası da ortaya konmuş oldu.

Paylaşılan görsellere göre iPhone 14 Pro modellerinde beklediğimiz hap ve delik tasarımını iPhone 15'te göreceğiz. Gelen bilgilere göre artık Pro modellerin yanı sıra standart versiyonlar da Face ID ve ön kamera için çentik yerine bu tasarımı kullanacak. Böylece yeni nesilde tüm iPhone modelleri ekranda çentik tasarımına veda edecek.