Gündemde yer alan teknoloji gelişmelerini bugün saat 17: 00'da sizlerle birlikte değerlendiriyoruz. Bugünkü ana konumuz, uzun süredir ortaya çıkan sızıntılarla gündemden düşmeyen iPhone 15 serisi olacak.

iPhone 15 nasıl olacak?

Geçtiğimiz eylül ayında tanıtılan iPhone 14'ün ardından gözler iPhone 15'e çevrildi. Yeni model hakkında şimdiye kadar birçok iddia ve sızıntı ortaya atılsa da son çıkan görseller iPhone 15 hakkında en yeni bilgileri ortaya koymuş durumda.

İşte olası tahminlerimiz:

5G Bağlantısı: iPhone 15, daha hızlı indirme ve yükleme hızları sağlayacak 5G ağlarına destek sağlayabilir.

İyileştirilmiş Kamera Sistemi: iPhone 15'in kamera sistemi, daha büyük sensörler, daha iyi düşük ışık performansı ve geliştirilmiş yakınlaştırma özellikleri gibi yükseltmeler içerebilir.

Daha Hızlı İşlemci: Apple, önceki iPhone'larında bulunan A serisi çipten daha hızlı ve daha verimli bir işlemci sunabilir.

Daha Gelişmiş Ekran: iPhone 15, daha yüksek yenileme hızı veya geliştirilmiş renk doğruluğu gibi daha gelişmiş bir ekran teknolojisi sunabilir.

Yeni Tasarım: Apple genellikle her birkaç yılda bir yeni bir tasarım tanıtır, bu nedenle iPhone 15, önceki modellere göre yeni bir görünüm ve hisse sahip olabilir.

Daha Uzun Pil Ömrü: Her yeni iPhone çıkışıyla, Apple pil ömrünü iyileştirmeye çalışır. iPhone 15, önceki modellere göre daha uzun bir pil ömrüne sahip olabilir.

Artırılmış Gerçeklik (AR): Apple, AR teknolojisine büyük yatırım yapıyor, bu nedenle iPhone 15, AR ile ilgili yeni özellikler ve yetenekler içerebilir.