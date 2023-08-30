iPhone 15 Modellerinin Renk Seçenekleri Ortaya Çıktı

Apple, iPhone 15 serisini 12 Eylül tarihinde tanıtacak. Tanıtıma kısa bir süre kala yeni nesil iPhone modelleri hakkında sızıntılar da gelmeye devam ediyor. Son yapılan sızıntı ise iPhone 15 modellerinin renk seçeneklerini ortaya çıkardı.

iPhone 15, 5 farklı renk seçeneği ile sunulacak

Daha önce verdiği doğru bilgiler ile tanınan Sonny Dickson isimli bir Twitter (X) kullanıcısı iPhone 15 modellerinin renklerini ortaya koyan görselleri paylaştı. Buna göre iPhone 15 modelleri 5 farklı renk ile müşterilerin beğenisine sunulacak.

pic.twitter.com/EJc91RfWha — Sonny Dickson (@SonnyDickson) August 30, 2023

Paylaşılan görsellere göre yeni nesil iPhone 15 modelleri, siyah (gece yarısı), beyaz (yıldız ışığı), mavi, pembe ve sarı renkleri ile karşımıza çıkacak. Renklerin oldukça pastel tonlarda olması ile en büyük sürpriz olarak karşımıza çıkıyor. Daha önceki sızıntılarda telefonların daha parlak renklere sahip olabileceği ifade edilmişti.

Apple, etkinlik davetinde iPhone 15 Pro'nun renklerine işaret etmiş olabilir

Görüntülerde yer alan kamera adalarından da anlaşıldığı gibi bu renk seçeneklerinin hepsi iPhone 15 modellerine ait. Ayrıca iPhone 15 Pro modellerinde yer alması beklenen 'eylem butonu' da paylaşılan görsellerde yer almıyor.

Tabi ki bu görselin doğruluğu henüz kanıtlanmış değil. Ancak daha önce yapılan sızıntılar ve elimizdeki bilgiler doğrultusunda, iPhone 15 modelleri hakkında yapılan bu paylaşım bizlere oldukça gerçekçi göründü.

Diğer yandan iPhone 15 Pro modellerinin renk seçeneklerinin ise Apple tarafından gizli bir şekilde paylaşıldığı iddia ediliyor. Apple, 12 Eylül'de düzenlenecek olan Wonderlust etkinliği davetiyesinde şirket logosunun renkleri ile iPhone 15 Pro modellerine bir göndermede bulunmuş olabilir.

Tanıtım tarihi yaklaşırken her geçen gün iPhone 15 modelleri hakkında yeni bir bilgiye ulaşıyoruz. Peki siz iPhone 15 renkleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.