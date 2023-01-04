iPhone 15 modellerine Pro kamera müjdesi!

Apple, yakın zamanda piyasaya sürülen iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinde önemli yenilikler sunarken, standart iPhone 14 modelleri ise bu konuda biraz gölgede kaldı. Akıllı telefonların iPhone 13 modelleriyle büyük ölçüde aynı olması pek çok kişiyi de hayal kırıklığına uğrattı.

iPhone 15 modelleri 48 megapiksellik kameraya geçiş yapabilir

Gelen tepkiler üzerine Apple, iPhone 15 modelleri için önemli geliştirmeler planlıyor. Bu konuda en önemli nokta ise kamerada olacak. Gelen bilgilere göre Apple yeni iPhone 15 modellerinde Pro versiyonlarda sunulan kamera sistemine geçiş yapacak.

Analist Jeff Pu, standart iPhone 15 modellerinde üçlü kamera düzeni ile birlikte 48 megapiksellik ana kameranın yer alacağını iddia etti. Buna göre yeni nesilde mevcut iPhone 14 Pro modellerinde kullanılan 48 megapiksel kamera yer alacak. Mevcut iPhone 14 modellerinin sahip olduğu 12 megapiksellik ana kamerayı ele aldığımızda yeni nesilde önemli bir yükseltme ile karşılaşacağımız söyleyebiliriz. Diğer yandan bu modellerde hala bir telefoto lens veya bir LiDAR sensör bulunmayacak.

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Kamerada yer alan bu önemli yükseltmenin yanı sıra iPhone 15 modellerinde Apple'ın A16 Bionic işlemcisine ev sahipliği yapacak. Bir diğer önemli güncelleme olarak ise iPhone 15 modellerinde kullanılacak Type-C girişlerini sayabiliri. Apple, Avrupa Birliği'nin yeni düzenlemelerine bağlı olarak yeni modellerinde Type-C girişine geçiş yapacak gibi görünüyor.

Diğer yandan, önemli güncellemeler Pro modelleri de bekliyor. Yapılan iddilara göre iPhone 15 Pro modelleri 12 megapiksellik periskop kameraya ev sahipliği yapacak. Yeni kamera ile birlikte Pro modellerinin 6x optik yakınlaştırma sunacağı da gelen bilgiler arasında. iPhone 15 Pro modellerinin Apple'ın A17 Bionic işlemcisinin yanı sıra 8 GB RAM ve titanyum bir çerçeve ile karşımıza çıkması bekleniyor.

Apple gelen tepkiler üzerine standart modellerinde de artık gözle görülür iyileştirmeler yapacak gibi görünüyor. Peki siz iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.