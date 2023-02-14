iPhone 15 modellerindeki Type-C bağlantısı tartışma yaratacak!

Gelen bilgilere göre iPhone 15 modelleri, USB Type-C bağlantısının sunduğu tüm özelliklere sahip olamayacak.

Avrupa Birliği yasalarına uygun olarak Apple bu yıldan itibaren iPhone 15 modellerinde Lightning yerine USB Type-C bağlantılarına yer verecek. Uzun süren tartışmaların ardından sonunda Type-C bağlantı noktalarına geçiş yapacak iPhone modelleri hakkında ise yeni iddialar gelmeye devam ediyor.

iPhone 15, Lightning teknolojisini kullanmaya devam edecek

Gelen bilgiler, iPhone 15 modellerinin USB Type-C bağlantısının sunduğu tüm özelliklere sahip olamayacağını ifade ediyor. İddialara göre, Apple'ın iPhone 15 modellerinde kullanılacak Type-C bağlantısı, Lightning uyumlu bir devre aracılığı ile hareket edecek.

Bir başka deyişle, bağlantı noktası USB Type-C olarak görünüyor olsa bile aslında Lightning ekosisteminin bir parçası olacak. Sadece bağlantı noktası değiştirilen cihazlarda, USB Type-C ile sunulan avantajların çoğunun yer almaması bekleniyor.

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Apple'ın bunu geriye dönük uyumluluk konusunda bir sıkıntı olmaması için yaptığı ifade ediliyor. Böylece mevcut milyonlarca Lightning aksesuarının bir adaptör kullanılarak iPhone 15 ile çalışmaya devam etmesine olanak tanınacağı belirtiliyor.

Diğer yandan yüksek hızlı veri aktarımı ve yüksek hızlı şarj gibi özelliklerin iPhone 15 modellerinde yer almayacak olması can sıkıcı olarak karşılanabilir. Şirketin önümüzdeki dönemde USB Type-C teknolojisini daha verimli bir şekilde benimsemesi bekleniyor.

iPhone 15 modellerinin 2023 yılının Eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Son bilgilere göre iPhone 15 ve iPhone 15 Plus, USB-2 veri aktarım hızlarına sahip standart bir USB-C bağlantı noktasına sahip olacak. iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Ultra modellerinin ise Thunderbolt 3 teknolojisi ile hızlı veri aktarımı ve 4K görüntü çıkışı desteğine sahip olacak.

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