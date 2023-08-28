iPhone 15 modellerinin tanıtımına artık sayılı günler kaldı. Yeni nesil akıllı telefonların batarya kapasiteleri ve şarj hızları hakkında bilgiler ortaya çıktı. Apple, iPhone 15 modellerinde batarya kapasitelerini artırdı ve daha fazla batarya ömrü sunacak. Ayrıca, yeni nesil iPhone modelleri farklı renk seçenekleriyle de gelecek. Ayrıntılar haberimizde.

iPhone 15 modellerinin tanıtımına artık sayılı günler kaldı. Dolayısıyla, 12 Eylül'de tanıtılacak olan yeni nesil iPhone modelleri hakkında birçok bilgi sahibi olduk. Bunlardan bir tanesi de yeni nesil akıllı telefonların batarya kapasitesi ve şarj hızları oldu.

iPhone 15 modellerinde batarya kapasiteleri arttı

Neredeyse gün boyunca elimizden düşürmediğimiz akıllı telefonlarda batarya kapasitesi ve şarj hızı büyük bir önem taşıyor. Bu konuda her yeni nesilde önemli adımlar atan Apple, iPhone 15 modellerinde de batarya kapasitelerini artırmış durumda. Yeni nesil telefonlar bu sayede daha fazla batarya ömrü sunabilecek.

Bu konuda önemli bir adım atan Apple, iPhone 15 modeliden 3 bin 877 mAh kapasiteye sahip bir batarya sunacak. iPhone 14'te ise bizleri 3 bin 279 mAh'lık bir batarya karşılıyordu. Apple, yeni nesilde yüzde 18 daha fazla kapasiteye sahip bir model ile karşımıza çıkacak.

iPhone 15, yeni renk seçenekleri ile geliyor!

iPhone 14 Plus ise 4 bin 325 mAh'lık batarya kapasitesi ile mevcut modellerde zirveyi temsil ediyor. Yeni nesil ile birlikte iPhone 15 Plus da daha büyük bir batarya ile bizlere merhaba diyecek. Yeni nesil telefonun batarya kapsitesi 4 bin 912 mAh olarak açıklandı.

iPhone 15 Pro'ya geçtiğimizde ise 3 bin 650 mAH kapasiteli bir batarya ile karşılaşacağız. Mevcut iPhone 14 Pro modelinde ise bu değer 3 bin 200 mAh olarak ölçülüyor. Rakamları karşılaştırdığımızda yeni nesilde yüzde 14 daha büyük kapasiteye sahip bir batarya görüyoruz.

iPhone 15 Pro Max modeli de bu artıştan yararlanmış durumda. Buna göre amiral gemisi model mevct nesildeki 4 bin 323 mAh kapasiteli batarya yerine 4 bin 852 mAh kapasiteye sahip bir bataryaya sahip olacak. Bu da yüzde 12'lik bir artışa tekabül ediyor.

Diğer yandan yeni nesil ile birlikte iPhone modellerinde artık Lightning yerine USB-C bağlantıları göreceğiz. Bu yenilik iPhone 15 modellerinin şarj hızlarına da önemli katkıda bulunacak. Son gelen bilgilere göre tüm iPhone 15 modelleri 35w hızlı şarj ile sunulacak. Ancak standart iPhone 15 modellerinin 20W ile sunulabileceği de gelen iddialar arasında.