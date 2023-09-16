iPhone 15 Modelleri İçin Türkiye'deki Resmi Servis ve Onarım Ücretleri Açıklandı
Türkiye'de ön siparişlerin alınmaya başlanacağı iPhone 15 modelleri için resmi servis ve onarım ücretleri açıklandı. İşte ekran, pil, kamera ve arka cam hasarında ödenecek olan o rakamlar. Fiyatlara bakılırsa iPhone 15 serisi onarımı da cep yakacak!
Türkiye'de ön siparişlerin alınmaya başlanacağı iPhone 15 modelleri için resmi servis ve onarım ücretleri
açıklandı. İşte ekran, pil, kamera ve arka cam hasarında ödenecek olan o rakamlar. Fiyatlara bakılırsa iPhone 15 serisi onarımı da cep yakacak!
ABD'li teknoloji şirketi, doğrudan Apple'dan alınan servis hizmetlerinde ödenecek tahmini maliyetleri gösteren "Onarım ve Servis Ücreti Tahmini" aracı ile Türkiye'deki onarım ve servis ücretlerini duyurdu.
iPhone 15 serisi Türkiye servis ücretleri
Apple tarafından 12 Eylül akşamında tanıtılan iPhone 15 serisinin Türkiye'deki onarım ücretleri bugün açıklandı. İşte iPhone 15 serisi için tahmini onarım ücretleri ve fiyat listesi:
Hizmet TürüiPhone 15iPhone 15 PlusiPhone 15 ProiPhone 15 Pro MaxPil Değişimi3.152 TL3.152 TL3.152 TL3.152 TLÇatlak Ekran (Sadece Ön)10.168 TL11.907 TL11.907 TL14.592 TLArka Cam Hasarı5.816 TL6.731 TL5.816 TL6.731 TLArka Kamera5.877 TL5.877 TL8.399 TL9.375 TLÇatlak Ekran ve Arka Cam Hasarı14.499 TL16.499 TL15.499 TL17.999 TLDiğer Servis Ücretleri29.000 TL – 39.000 TL arası tahmini29.000 TL – 39.000 TL arası tahmini29.000 TL – 39.000 TL arası tahmini29.000 TL – 39.000 TL arası tahmini
iPhone 15 ailesi, Türkiye'de 22 Eylül tarihinde ön siparişle satın alınabilecek ve mağaza satışı 29 Eylül'de başlayacak. iPhone 15 serisinin fiyatları ise şu şekilde:
iPhone 15: 49.999 TL başlangıç fiyatı
iPhone 15 Plus: 56.999 TL başlangıç fiyatı
iPhone 15 Pro: 64.999 TL başlangıç fiyatı
iPhone 15 Pro Max: 76.999 TL başlangıç fiyatı
iPhone 15 batarya