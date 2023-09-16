iPhone 15 Modelleri İçin Türkiye'deki Resmi Servis ve Onarım Ücretleri Açıklandı

Türkiye'de ön siparişlerin alınmaya başlanacağı iPhone 15 modelleri için resmi servis ve onarım ücretleri açıklandı. İşte ekran, pil, kamera ve arka cam hasarında ödenecek olan o rakamlar. Fiyatlara bakılırsa iPhone 15 serisi onarımı da cep yakacak!

Türkiye'de ön siparişlerin alınmaya başlanacağı iPhone 15 modelleri için resmi servis ve onarım ücretleri

açıklandı. İşte ekran, pil, kamera ve arka cam hasarında ödenecek olan o rakamlar. Fiyatlara bakılırsa iPhone 15 serisi onarımı da cep yakacak!

ABD'li teknoloji şirketi, doğrudan Apple'dan alınan servis hizmetlerinde ödenecek tahmini maliyetleri gösteren "Onarım ve Servis Ücreti Tahmini" aracı ile Türkiye'deki onarım ve servis ücretlerini duyurdu.

iPhone 15 serisi Türkiye servis ücretleri

Apple tarafından 12 Eylül akşamında tanıtılan iPhone 15 serisinin Türkiye'deki onarım ücretleri bugün açıklandı. İşte iPhone 15 serisi için tahmini onarım ücretleri ve fiyat listesi: