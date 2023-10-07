iPhone 15 Modelleri Hala Aşırı Isınıyor

Apple, iPhone 15 modellerinin kullanım sırasında tehlikeli derecede ısındığına ilişkin raporları doğruladı ve bu hafta iOS 17.0.3 güncellemesini yayınladı. Ancak sorunlar henüz çözülmemiş gibi görünüyor. Bazı durumlarda telefonun hala aşırı ısındığı dile getirildi.

Apple, iPhone 15 modellerinin kullanım sırasında tehlikeli derecede ısındığına ilişkin raporları doğruladı ve bu hafta iOS 17.0.3 güncellemesini yayınladı. Ancak sorunlar henüz çözülmemiş gibi görünüyor. Bazı durumlarda telefonun hala aşırı ısındığı dile getirildi.

iPhone 15 serisi, iOS 17.0.3 sonrasında bile aşırı ısınıyor

Bir YouTube kanalı tarafından hazırlanan video, yeni iOS güncellemesinin performansını gözler önüne serdi. iOS 17.0.3'ü yüklemeden önce şarj sırasında veya benchmark testlerinde cihazın aşırı ısındığını gösteren video; güncelleme sonrasında da benzer senaryonun yaşandığını gözler önüne serdi.

Apple, aşırı ısınmaya neden olduğuna inanılan uygulamalardaki sorunları düzeltmeyi amaçlıyordu. Ancak iPhone 15'lerdeki ısınmanın daha karmaşık olduğu görülüyor. Yeni A17 Pro çipinin, ağır yük altında telefonların ısınmasına neden olduğu belirtiliyor.

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Kalıcı aşırı ısınma sorununun ne kadar yaygın olduğu belli değil, ancak çoğu iPhone 15 Pro'da görülmüş durumda. iOS 17.0.3'le birlikte çözüme kavuşup kavuşulmadığı ise soru işareti olarak kaldı. Apple, sorun yaşayan kullanıcılar için, yazılım çakışmalarını önlemek için fabrika ayarlarına sıfırlamayı öneriyor.

Apple, en yeni iPhone serisinin ısınma şikayetlerini tamamen çözmek için çalışıyor olsa da, iPhone 15 sahiplerini endişelendirmeye devam ediyor.

Ayrıca bir süre önce ortaya çıkan raporlar, iPhone 15 modellerindeki bataryanın üçüncü taraf şirketlerden alındığını göstermişti. Bu da ısınmanın patlamalara yol açabileceği anlamına geliyor.

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