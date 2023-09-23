Apple'ın yeni akıllı telefon serisi iPhone 15 geçtiğimiz salı günü tanıtıldı. Birçok kişinin merakla beklediği cihazlar beklenilen aksine biraz daha farklı geldi. Normalde iki cihazında birbiri arasında büyük fark beklentileri vardı. Fakat anlatılan özellikler gösterdi ki kullanıcılar iPhone 15 mi yoksa 15 Pro mu diye düşünmeye başlayacak. İşte sizin için "iPhone 15 mi 15 Pro mu?" konulu karşılaştırma haberimiz…

Hangisini almak daha mantıklı? iPhone 15 mi 15 Pro mu?

Apple ilk kez iPhone 14 serisinde baz ve Pro versiyon cihazların ekran büyüklüklerini aynı tutmuştu. Bu bir gelenek olarak devam edecek olmalı ki marka aynı tutumu 15 ve 15 Pro modellerinde de gösterdi. Her iki cihazda 6,1 inçlik ekran boyutlarına sahip. iPhone 15 Plus ve 15 Pro Max modellerinde ise 6,7 inçlik bir ekran büyüklüğü sunuluyor.

Fakat ekran konusunda büyük bir farklılık var. Apple ilk kez Dynamic Island özelliğini tüm cihazlarına getirdi. Tahminler iPhone 15 ve 15 Plus modelinin bu özellikten mahrum kalacağı yönündeydi fakat Apple Dynamic Island özelliğini tüm cihazlarına getirdi. iPhone 15 ve 15 Pro bu noktaya kadar ekran konusunda aynı kalsa da işler Always-On ve ProMotion ayrıcalıklarına geldiğinde iPhone 15 Pro farkını ortaya koyuyor.

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Performans kısmındaysa yazının en başında iPhone 15 Pro kazandığını belirtmemiz gerekiyor. Çünkü Apple bu sene A17 Bionic işlemcisini tanıttı ve bu işlemci şu anda en güçlüsü. iPhone 15 Pro A17 Bionic işlemcisine sahipken iPhone 15 A16 Bionic işlemcisine sahip.

Pil ömrü söz konusu olduğunda iPhone 15 serisi, iPhone 14 cihazlarıyla aynı derecelendirmelere sahip. Gerçek dünyadaki sonuçların nasıl karşılaştırılacağını bekleyip görmemiz gerekecek, ancak Apple'ın kendi verilerini incelediğimizde iPhone 15 ile 15 Pro modelleri arasında video oynatma konusunda 3, ses çalma konusunda ise 5 saatlik bir fark görüyoruz. Bu da genel kullanımdaki 2 ile 4 saat arasında bir fark oluşturuyor.

En son fiyatlara geldiğimizdeyse 12 Eylül 2023 tarihli çıkış fiyatları karşılaştırıldığında alabileceğiniz en ucuz iPhone 15, 128 GB depolamaya sahip olan versiyon. Telefonun fiyatı ise 49.999 TL. iPhone 15 Pro'nun satın alabileceğiniz en ucuz versiyonu 128 GB depolamaya sahip ve fiyatı 64 bin 999 TL. Aradaki 15 bin TL azımsanmayacak bir değer.