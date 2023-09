Replika cihaz piyasası tüm dünyada giderek büyüyen bir pazar halini almaya başladı. İster Android ister iOS uyumlu olsun dolandırıcılar neredeyse her cihazın replikasını üretip satmanın peşinde. Tabi bunun yanında markalarda hem tüketicinin korunması hem de cihazların kolayca ayrışması için farklı yöntemler geliştirmekte. Bunlardan birini de Apple iPhone 15 serisinde yaptı. İşte detaylar…

Orijinal ürünleri kutusundan ayırt edin: iPhone 15 kutularındaki gizli filigran keşfedildi!

Yakınlarda bir iPhone 15 satın almayı düşünüyorsanız yanında bir de UV ışık sipariş edin. Çünkü iPhone 15 serisinin kutularında gizli bir filigran keşfedildi. Bu filigran sayesinde cihazın kutusunu dahi açmadan orijinal ürün olup olmadığını anlayabiliyorsunuz.

The boxes of the new iPhone 15 are equipped with a security system that displays holograms under a UV light. This is a measure introduced by Apple to recognize real boxes and prevent people from being scammed pic.twitter.com/oBhQoc5IDI — Majin Bu (@MajinBuOfficial) September 21, 2023

Dolandırıcılar, seri numaralarına kadar kopyalanmış cihaz ambalajları kullanarak sahte iPhone'lar satmaya çalışıyor. Apple, bu uygulamayı ortadan kaldırmak amacıyla yeni bir görünmez filigran sistemi ekledi. X'te bir kullanıcı tarafından yayılan yeni sızıntı daha öncesinde kimse tarafından fark edilmedi. Paylaşılan videoda bir kullanıcının UV ışık kullanarak iPhone 15 kutusunda yer alan filigranı bizlere gösterdiği yer alıyor.

Artık büyük perakendecilerden alışveriş yapan müşterilerin, cihazların orijinalliği konusunda endişelenmelerine gerek kalmayacak. Ancak yeniden satış pazarı ve daha küçük satıcılar dolandırıcılık için daha fazla fırsata sahip. Bu sebeple tüketicinin birebir yaşadığı sorun devam etmekte. Hatırlarsanız Apple jelatinli kutu devrini bitirdiğinde bazı satıcılar 2 adet yapıştırma ile tüm açık kutularını kapalı kutu haline getirip satmışlardı.

Şüpheye düştüğünüzde cihazın seri numarasını kontrol edin ve kutunun üzerindeki numarayla eşleştiğinden emin olun. Ayrıca dolandırıcılık anlamına gelebilecek sorunlar veya manipülasyonlar için kutuya dikkatle bakın. Diğer durumlarda Apple ile iletişime geçerek başkalarının da zarar görmesini önleyebilirsiniz.