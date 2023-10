iPhone 15 Kullanıcıları BMW Kablosuz Şarj Sorunuyla Karşılaşıyor

Apple'ın iPhone serisi tanıtılmasının üzerinden henüz bir ay bile geçmeden sorunlarla boğuşuyor. Yeni ortaya çıkan bir soruna göre iPhone 15 kullanıcıları, BMW otomobillerinin kablosuz şarj panelinde sorun yaşıyor. Buna göre iPhone 15 modelleri bu kablosuz şarj sonrası önemli bir işlevini yitiriyor.

iPhone 15 kullanıcıları için kötü BMW kablosuz şarj sürprizi

Her gün yeni bir sorunla karşımıza çıkan iPhone 15 serisi şimdi de BMW kablosuz şarj panelinde sıkıntı yaşıyor. Yabancı forumlarda kullanıcılardan gelen iPhone 15 şikayetleri arasında şarj sonrası NFC sorunu ön plana çıktı.

Ortaya çıkan soruna bakılırsa, iPhone 15 modelleri, BMW otomobillerinde kablosuz şarj olduktan sonra NFC çiplerinde arıza meydana geliyor. Kullanıcılardan gelen yorumlara bakılırsa Apple, iPhone 15 kullanıcılarının bu tür bir sorunla gelmesi durumunda değişim yapıyor. Ancak değiştirilen telefonda BMW otomobillerinde benzer bir soruna neden oluyor.

Buna göre BMW otomobillerinde kablosuz şarj olan iPhone 15 modelleri şarj sonrası Apple Pay kurulamadı hatası veriyor. Cüzdan uygulamasından gelen bu hata mesajını çözmenin bir yolu ise yok gibi görünüyor.

Bildiğiniz gibi iPhone 15 NFC çipi özellikle Apple Pay ödemelerinde kullanılıyor. Ülkemizde Apple Pay olmasa bile NFC çipi hayatımızın her yerinde yer alıyor. Şu an için bu sorunun hangi BMW otomobillerinden kaynaklı olduğu belli değil. Yine şu an için ABD dışında iPhone 15 için BMW kablosuz şarj sıkıntısı ile ilgili bir gelişme bulunmuyor.

Apple, şu an için NFC çipi bozulan telefonların iadesini kabul etse de, soruna daha kesin bir çözüm bulunması gerekiyor. 15 Pro ve Pro Max ısınma sorunu ile başlayan iPhone 15 şikayetleri her gün yeni bir başlıkla karşımızda. Özellikle BMW otomobillerinde ortaya çıkan bu sorunun hangi modellerde olduğu da merak konusu.

Şu an için iPhone 15 modelleri Türkiye'de 29 Eylül tarihinde satışa çıktı. Bu tür bir iPhone 15 şikayetinin olup olmayacağını ise yakında öğreneceğiz.

Peki siz ne düşünüyorsunuz, iPhone 15 serisinde çıkan sorunlar sizce çok mu abartılıyor? Yorumlarınızı bekliyoruz.