iPhone 15 Kamerası Pro Modellerden İyi Olacak

Geçtiğimiz günlerde tanıtım tarihi 13 Eylül olarak ortaya çıkan iPhone 15 serisi hakkında güvenilir kaynaklardan ortaya atılan iddialar meydana çıkıyor. Temel iPhone modelleri halen 12MP çözünürlükte takılı kalmış durumda. Ancak bu yıl bu açıdan işler değişiyor. Ayrıca Apple, ilk defa uygulayacağı bir teknolojiyi bu telefonda deneyecek. iPhone 15 kamerası Pro modellerden iyi olacak!

Geçtiğimiz günlerde tanıtım tarihi 13 Eylül olarak ortaya çıkan iPhone 15 serisi hakkında güvenilir kaynaklardan ortaya atılan iddialar meydana çıkıyor. Temel iPhone modelleri halen 12MP çözünürlükte takılı kalmış durumda. Ancak bu yıl bu açıdan işler değişiyor. Ayrıca Apple, ilk defa uygulayacağı bir teknolojiyi bu telefonda deneyecek. iPhone 15 kamerası Pro modellerden iyi olacak!

Kuo: Temel iPhone 15 kamerası, Pro modellerden iyi olacak!

iPhone'un temel modellerinin 12MP çözünürlük kullanmaktan vazgeçmediğini belirtmiştik. Bu yıl, iPhone 15 ve 15 Plus'ın 48MP ana sensörlere sahip olacağı söyleniyor. İlginç bir şekilde analist Ming-Chi Kuo, bu yeni sensörün iPhone 15 Pro çiftinde bulunandan daha iyi olacağını bildiriyor. Bu da, iPhone 15 kamerası Pro modellerden iyi mi olacak? sorusunu doğuruyor.

Hatırlarsanız, iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max için mevcut beklentiler, geçen yıl kullandıkları sensörü ( Sony IMX803) kullanmaya devam edecekleri yönündeydi. Bununla birlikte, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus ikilisi, Sony'nin yeni yığılmış görüntü sensörü tasarımına sahip ilk telefonlar olma ünvanını kazanacak. "Yığılmış" ifadesi her piksel için fotodiyot ve transistörün üst üste iki ayrı katmanda olmasını ifade ediyor.

Beklenen an geldi: iPhone 15'in tanıtım tarihi ortaya çıktı!

Telefonlarda kullanılan normal sensörlerde fotodiyot ve transistör yan yana yerleştirilir. Böylece hem fotodiyot hem de transistör için daha az yer kalır. Yaklaşan X100 serisi için Sony Lytia LYT800 sensörünü kullanacak olan Vivo, 1/1.43" LYT800'ün geleneksel tasarıma sahip 1" sensöre benzer performans gösterdiğini söylüyor.

Analist Kuo tarafından oluşturulan zaman çizelgesine göre, Pro modelleri, yani iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max, bahsettiğimiz yığılmış sensörleri gelecek yıl alacak. Yani iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'de bu sensörler kullanılmayacak.

Tabii ki Apple, kameralarını sensör boyutu, görüntü sabitleme türü gibi başka şekillerde farklılaştırabilir. Tüm bu soruların ve iddiaların sonucunu görmek için tanıtımı beklemek gerekiyor. 13 Eylül'de seri tanıtıldığı zaman cevaplar ortaya çıkacaktır.

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