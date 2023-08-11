iPhone 15 İşlemci ve RAM Özellikleri Belli Oldu

iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinin teknik özellikleri ve A17 Bionic işlemci hakkında detaylar ortaya çıktı. Her iki modelde de 3nm çip ile çalışacak olan telefonlar, performans artışı sunacak.

iPhone 15 tanıtım tarihi yaklaştıkça yeni detaylarda ortaya çıkmaya başlıyor. Kullanıcılar ve Apple hayranlarının merakla beklediği yeni serinin tanıtım tarihi geçtiğimiz günlerde belli oldu. Tabi bununla birlikte yeni sızıntı haberleri de gelmeye başladı. Son gelen haberlere göreyse iPhone 15 RAM'leri iPhone 14'te olduğu gibi yerinde sayacak. İşte detaylar…

iPhone 15 işlemci ve RAM özellikleri belli oldu!

Eski adıyla Twitter yeni adıyla X üzerinden paylaşılan bir gönderi bize iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in teknik özellikleri ve bunlara güç verecek A17 Bionic yonga seti hakkında bazı bilgiler veriyor. Her iki modelde de kullanılacak olan A17 Bionic işlemcisi TSMC tarafından üretilen N3B işlem düğümü kullanılarak üretilecek. Bu da her iki modeli de 3nm çip ile çalışacak olan ilk telefonlar yapacak.

İşin CPU kısmındaki çekirdekler A16 ile aynı. Her iki çip modelinde de 5 çekirdekli bir CPU kullanılacak. Ancak GPU'lara geldiğimizde yenilikler başlıyor. A16 Bionic'in GPU'sunun sahip olduğu beş çekirdeğe A17 Bionic'te bir tane daha ekleniyor ve A17 Bionic 6 çekirdekli GPU'ya sahip oluyor. Buna ek olarak A16 Bionic'te gördüğümüz 3,46 GHz'lik maksimum hız A17 Bionic'te 3,70 GHz olacak.

iPhone 14 alacaklar beklesin: iPhone 15 serisinin satış ve tanıtım tarihi ortaya çıktı!

iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde A17 Bionic ile birlikte ciddi bir performans artışı olacak. Apple'ın yeni çipleriyle birlikte daha akıcı bir iPhone deneyimi kullanıcıları bekliyor. Fakat iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerine gelirsek iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinden pek farkları olmayacak. Çünkü şu anda iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'te bulunan 4nm A16 Bionic çipi bu yıl iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'a güç verecek.

iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in her ikisinin de 8 GB RAM'e sahip olacağına dair söylentilere rağmen bahsi geçen Twitter kullanıcısı A16 Bionic gibi A17 Bionic'in de 6 GB LPDDR5 RAM ile eşleştirileceğini söylüyor.

Peki siz iPhone 15 ailesinin yeni işlemci ve RAM modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…