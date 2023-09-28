iPhone 15'in sağlamlık testi sonuçları tartışma yaratıyor

Apple'ın iPhone 15 serisi, sağlamlık ve ısınma sorunlarıyla gündemde. JerryRigEverything'in testine göre standart modellerde sağlamlık sorunu yokken, Pro modellerde kullanılan titanyum çerçeve tartışmalara neden oluyor.

Apple'ın geçtiğimiz haftalarda kullanıcıların beğenisine sunduğu iPhone 15 serisi sağlamlık ve ısınma sorunlarıyla gündemden düşmüyor. Özellikle Pro'larda kullanılan yeni titanyum çerçeveler paylaşılan sağlamlık testi videolarından anladığımız kadarıyla beklenen performansı gösteremiyor. Peki standart modellerde işler ne durumda? Sektörün bilinen isimlerinden JerryRigEverything kısa süre önce iPhone 15'in sağlamlık testi videosunu yayınladı.

iPhone 15 sağlamlık testine girdi

iPhone 15, JerryRigEverything'in sağlamlık testlerinden başarıyla geçti. Akıllı telefon özellikle son dönemde bir hayli konuşulan bükülme testlerinde oldukça iyi bir performans sergiledi. Alüminyum malzemeden oluşan kasası sayesinde esneyen ve arka paneli de dahil olmak üzere en ufak bir hasar almayan cihaz, Pro modellerde kullanılan titanyum çerçevenin sağlamlık konusunda neden olduğu tartışmaları da yeniden alevlendirdi.

iPhone 15 Pro Max'in sağlamlık testleri geçen günlerde yine aynı isim tarafından gerçekleştirildi. Akıllı telefon bükülme testi sırasında titanyum çerçeveleri nedeniyle çok fazla esnemedi ve bu nedenle arka camı uygulanan parmak kuvveti nedeniyle tuzla buz oldu.

Apple'a hata mı yaptım dedirten video: iPhone 15 Pro Max sağlamlık testinden çıkamadı!

Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki Pro'larda yer alan titanyum, paslanmaz çelik ve alüminyumdan 3-4 kata kadar daha güçlü. Malzemenin böylesine güçlü olması bir handikapı da beraberinde getiriyor. Zira akıllı telefon bükülme gibi durumlarda neredeyse hiç esnemiyor ve bu da doğal olarak kasaya zarar vermese bile arka panelin esnekliğini kısıtlayarak en ufak bir müdahalede kırılmalara ve çatlamalara neden oluyor.

Sizce bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple, iPhone 15 Pro'larda titanyum kasa kullanarak bir hata mı yaptı? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.