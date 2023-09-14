iPhone 15'in En Ucuz Olduğu Ülkeler Belli Oldu

Apple, yeni iPhone 15 serisini tanıttı ve fiyatlarıyla dikkat çekti. Hangi ülkede en ucuz olduğu merak ediliyor. İşte detaylar...

Apple, geçtiğimiz günlerde yeni iPhone 15 serisini tanıttı. Akıllı telefon dünyasında ilginin odağı olan bu yeni akıllı telefonlar, fiyatları ile de dikkat çekti. Bu noktada akıllara "iPhone 15 en ucuz hangi ülkede?" sorusu da geldi. İşte cevabı…

iPhone 15 en ucuz hangi ülkede?

İçeriğe geçmeden önce belirtmek gerekiyor ki; iPhone 15'in en ucuz olduğu ülkeler belirlenirken akıllı telefonun söz konusu ülkedeki yerel fiyatının dolar cinsine çevrildiğini belirtelim. Örneğin iPhone 15 Türkiye'de 49 bin 999 TL başlangıç fiyatına sahip. Bunu dövize çevirdiğimizde ise aşağıda vereceğimiz tablonun en alt kısımlarında görebileceğiniz üzere 1.857 dolar sonucuna ulaşıyoruz. Yani iPhone 15'in en pahalı satıldığı ülkelerden biriyiz.

Tabloya göz attığımızda iPhone 15'in en ucuz olduğu ülkenin 763 dolar ile Japonya olduğunu görüyoruz. Hemen ardından ise onu Asya'nın yükselen yıldızı Çin takip ediyor. Üçüncü sırada ise ABD'nin komşusu Kanada yer alıyor.

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iPhone 15, listenin dördüncü ve beşinci sırasındaki Güney Kore ve Tayland'da ise sırasıyla 849 dolar ve 859 dolar. Akıllı telefon, ABD'de ise 875 dolar seviyesinde. Yani Apple'ın ana vatanı, en ucuz iPhone'un satıldığı ülke değil.

iPhone 15 fiyatının en ucuz olduğu ülkeler şu şekilde sıralandı;

SıraÜlkeiPhone 15 Fiyatı 1Japonya763 dolar2Çin824 dolar3Kanada833 dolar4Güney Kore849 dolar5Tayland859 dolar6Avustralya867 dolar7İsviçre867 dolar8Amerika Birleşik Devletleri875 dolar9Hong Kong881 dolar10Tayvan888 dolar11Avusturya888 dolar12Birleşik Arap Emirlikleri889 dolar13İspanya897 dolar14Lüksemburg899 dolar15İrlanda906 dolar16Singapur907 dolar17Almanya908 dolar18Portekiz915 dolar19Finlandiya915 dolar20İtalya916 dolar21Fransa917 dolar22Belçika917 dolar23Çek Cumhuriyeti925 dolar24Hollanda928 dolar25İsveş931 dolar26Malezya941 dolar27Norveç955 dolar28Polonya966 dolar29Danimarka967 dolar30Hindistan971 dolar31Yeni Zelanda973 dolar32Birleşik Krallık998 dolar33Filipler1.006 dolar34Meksika1.268 dolar35Türkiye1.857 dolar36Brezilya1.879 dolar

iPhone 15'in Türkiye ve Brezilya gibi bazı ülkelerde pahalı olmasının en temel sebebi, vergiler. Örneğin ülkemizde akıllı telefondan hiçbir vergi (yüzde 103.6) alınmasaydı fiyatı 24 bin ila 25 bin TL civarında olabilirdi. Bunu da dövize çevirdiğimizde 910 dolara denk geliyor. Tabii pahalılığın tek sebebinin vergi olmadığını fakat en etkili neden olduğunu belirtmek gerekiyor.

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