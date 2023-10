iPhone 15'in Action Button Özelliği Hakkında Yorumlar

iPhone 15'in piyasaya sürülmesi üzerinde 1 aydan az bir zaman geçti. Ön sipariş süreci ardından satışlara da başlayan Apple kullanıcı yorumlarını toplamaya başladı. iPhone 15 serisinin tanıtılmasıyla birlikte sessize alma anahtarı yerine gelen Action Button hakkında da çeşitli yorumlar yapılmaya başlandı. Peki Action Button en verimli şekilde nasıl kullanılır? Action Button gerçekten gerekli mi? İşte detaylar…

Action Button en verimli şekilde nasıl kullanılır? İşte detaylar!

iPhone 15 serisi ile birlikte hayatımıza giren Action Button hakkında birçok farklı yorum gelmeye başladı. Kullanıcılar şu anda ikiye bölünmüş durumda. Action Button büyük bir rahatlık diyen grubun aksine sadece göz boyamak olduğunu düşünen bir kullanıcı grubu da bulunmakta.

Bu konu aslında gerçekten büyük bir kullanıcı anketi yapılarak ortaya çıkarılması gereken bir soruya sahip. Bu yüzden Apple ve diğer bağımsız anket şirketlerinden gelecek bilgileri baz alarak konuşabiliriz. Ancak bugün asıl konumu iPhone 15 serisindeki Action Button özelliğinin en verimli şekilde nasıl kullanabileceğiniz.

Öncelikle "Action Button nedir?" sorusuna yanıt vermemiz gerekirse bir tur çok amaçlı tuş diyebiliriz. Kısa basmalarda sesi açıp kapatan Action Button, uzun basmalarınızda atadığınız görevi yerine getirmekte. Fakat bu görevler bazı kullanıcılara yetmemiş olacakki bu yeni tuşun özelliklerini hacklediler. Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda Dan Vittorini adlı kullanıcı iPhone 15'ine yüklediği yazılım sayesinde Action Button'dan tam verimi alıyor.

God mode: Action Button change based on orientation !? Portrait = Toggle Silent Mode Landscape Right = Take Photo Landscape Left = Take Video#iPhone15ProMax #iPhone15 #actionbutton pic.twitter.com/D5QuQtprrQ — Dan Vittorini (@vittortech) September 23, 2023

Dan Vittorini, çekmiş olduğu videoda cihazın üst kısmını yukarı doğru tuttuğunda tuş "sessize al/kapat" özelliğini görüyor. Daha sonra telefonu Action Button yukarı bakacak şekilde tutuyor ve fotoğraf çekmek için kullanıyor. En sonda ise tuş alta gelecek şekilde telefonu tutuyor ve tuşa basarak video kaydı başlatıyor.

Peki siz neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…