iPhone 15'in 5G Bağlantısı Hızı Arttı

Qualcomm'un yeni X70 modemi sayesinde iPhone 15 serisi, önceki modellere göre yüzde 24 daha hızlı 5G bağlantısı sağlıyor. Ancak bu hızlı bağlantı pil ömrünü etkileyebilir.

Geçtiğimiz Eylül ayında piyasaya çıkan ve dünyayı kasıp kavuran iPhone 15'in neredeyse her geçen gün yeni bir özelliğini keşfediyoruz. Cihazın özellikle hızlı internet ve şebeke bağlantısına nasıl sahip olduğu hakkındaki sır ise bugün ortaya çıktı. iPhone 15 5G konusunda önceki modellere göre yüzde 24 oranında daha hızlı. İşte detaylar…

Qualcomm'un yeni X70 modemi iPhone 15 serisinde kullanılıyor!

iPhone 15 Pro modelinde dikkat çeken değişikliklerden biri de gelişmiş 5G performansı için Qualcomm'un yeni X70 modemine geçiş yapması. Pro modelinden anlaşıldığı üzere bu değişiklik iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerinde de mevcut. iPhone 15 Pro Max'i söylemeye gerek yok diye düşünüyoruz.

Twitter'da teknik servis olarak bilinen ve yeni cihazların içini inceleyen iFixit'ten Shahram Mokhtari yeni 5G modemini doğruladı. Yaptığı paylaşımda "Apple geçen yılın Pro mantık devrelerini bu yılın temel modellerine dahil etmedi" ibaresine yer verdi. Yani sadece Pro değil diğer modellerde de bağlantı konusunda geliştirmeler yapılmış.

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Ayrıca paylaşımının devamında "Bu aynı zamanda Apple'ın temel modellerinin yalnızca geçen yılın mirasını sonsuza kadar alan küçük kardeşler olmadığını da gösteriyor. Bunun için gereken ek kaynaklara rağmen, mantık kartlarındaki bileşenleri güncel ve güncel tutmak için gerçek bir istek var gibi görünüyor." Tabi burada herkesin dikkat çektiği "aynı özelliği nesiller boyu devam ettirme" geleneğine de ufak bir eleştiri var.

Qaulcomm'un iPhone 14 serisinde kullandığı X65 modemine kıyasla iPhone 15 serisinde bulunan X70 modeli yüzde 24 oranında daha hızlı bağlantı desteği sağlıyor. Bu da çok daha akıcı bir internet kullanımı anlamına geliyor. Fakat bir de işin pil ömrü kısmı var. Her ne kadar X70 modeli hız konusunda üstün olsa da pil ömrünü daha hızlı tüketiyor. Bu gözle görülebilecek bir tüketim değil fakat Apple yayınlayacağı ufak güncellemeler ile tüketimi dengeleyebilir.