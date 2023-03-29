iPhone 15 ile ses tuşu tarih oluyor! İşte yeni hali

Önümüzdeki eylül ayında tanıtılacak olan iPhone 15 ile ilgili son sızıntıya göre ses tuşu tarih olacak. İşte detaylar!

Önümüzdeki eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 15 ile ilgili yeni söylentiler gelmeye devam ediyor. Söylentilere göre Apple Watch Ultra'da yer alan bir özellik bu yıl Apple'ın iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinde olabilir. İddialar, şirketin Watch Ultra'daki eylem tuşunu telefona ekleyeceğini gösteriyor. Peki, bu ne demek?

Apple Watch Ultra'nın eylem tuşu iPhone 15'te olacak

Geçtiğimiz eylül ayında iPhone 14 serisini tanıtan Apple'ın önümüzdeki eylül ayında iPhone 15 modellerini tanıtması bekleniyor. Tanıtıma henüz aylar olmasına rağmen iPhone 15 modelleri ile ilgili birçok iddia gelmeye devam ediyor. Yeni söylenti ise mekanik sessize alma anahtarını kapsıyor.

Sızıntılara göre Sesli/Sessiz anahtarı, artık yeni bir şekil kazanacak. Yani bu butonlar, yeni modellerde fiziksel bir buton olmak yerine doğrudan dokunmayı veya bastırmayı algılayarak görev yapacak. Güvenilir bir kaynağın belirttiğine göre bu durum, kullanıcı tanımlı bir iPhone 15 düğmesi olarak da yer alabilir.

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Bu ayın başında iPhone 15 Pro modelinin CAD çizimleri ortaya çıktı. Bu çizimlerin ardından pek çok kaynak, mevcut sessize alma anahtarının yerinen yeni kapasitif düğmelerin yer aldığı sonucuna vardı. Tüm bunların yanı sıra bu değişiklikle ilgili tek sorun, iPhone'un düğmeye basılarak açılması ve sıfırlanması oluyor.

Kapasitif düğmelerin çalışması için bir güç gerekiyor. Bundan dolayı da Dinamik Ada ayrıntılarını doğru tahmin eden sızıntı, Apple'ın yeni bir süper düşük güç modu ile ele aldığını belirtiyor. Gelen iPhone 15 ses tuşu sızıntısında şu ifadeler yer alıyor:

"15 Pro modellerinde gönderilecek olan yeni mikro işlemci yalnızca bu görevleri yönetmekle kalmayacak. Ayrıca kapasitif düğme basımlarını, tutmalarını anında algılayabilecek ve hatta kendi 3D sürümlerini algılayacak."

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