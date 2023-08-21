iPhone 15 İçin Örgülü Şarj Kablosu Ortaya Çıktı

Apple, eylül ayında birçok modelini duyuracak. Bu modeller arasında merakla beklenen seri ise iPhone 15 oluyor. Bununla birlikte son zamanlarda yalnızca telefonlar değil, kutu içinde yer alacak kablo hakkında da bilgiler geliyor. Bugünkü iddialarda ise iPhone 15 kutu içinde yer alacak örgülü kablo ortaya çıktı.

Apple, eylül ayında birçok modelini duyuracak. Bu modeller arasında merakla beklenen seri ise iPhone 15 oluyor. Bununla birlikte son zamanlarda yalnızca telefonlar değil, kutu içinde yer alacak kablo hakkında da bilgiler geliyor. Bugünkü iddialarda ise iPhone 15 kutu içinde yer alacak örgülü kablo ortaya çıktı.

Örgülü şarj kablo yalnızca iPhone 15 Pro modellerinde olacak!

Apple'ın eylül ayında gerçekleştireceği etkinlik merakla bekleniyor. Özellikle iPhone 15 serisi hakkında gelen detaylar kullanıcıları daha da sabırsız hale getiriyor. Sene içinde ortaya atılan iddialardan biri de Apple'ın bu yılki iPhone serisinde USB-C bağlantı noktasına geçmesi oldu.

Bu iddiaların üzerinde ise Majin adlı bir Twitter (X) kullanıcısı dikkat çeken paylaşım yaptı. Paylaşımda ise iPhone 15 serisi için tasarlandığı söylenen örgülü USB-C şarj kablolarının fotoğrafı yer aldı. Bu da iddiaların doğruluk oranını artırdı.

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Söz konusu fotoğrafta farklı renklerde şarj kabloları yer alıyor. Bu da Apple'ın iPhone gövde rengine göre kullanıcılarına uygun kabloları vereceği iddialarını ortaya çıkardı. Ayrıca bu örgülü şarj kablolarının bütün iPhone 15 modellerinde olmama ihtimali de var.

Bu örgülü kabloların yalnızca iPhone 15 Pro modellerinde olacağı söyleniyor. Apple, normalde de standart modeller ile Pro modeller arasında bir fark yaratmayı amaçlıyor. Bu da iki model arasındaki ayırt edici bir özellik olarak yer alacak.

Apple'ın etkinlik kapsamında sunacağı bir dizi yenilik olacak. Bunlardan biri de Lightning portu yerine USB-C'nin yer alması. Bunun yanı sıra Apple için şaşırtan bir durum olarak şarj hızları da 35W olacak. Ancak tüm bunların birer söylenti olduğunun altına çizmek gerekiyor.

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